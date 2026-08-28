La reflexión de un tiktoker sobre la caída de los influencers: «Se están riendo de ti»

El fenómeno que en redes ya se conoce como ‘la caída de los influencers’ sigue dando mucho que hablar, tanto que incluso personajes con millones de seguidores en las redes sociales se suman a las críticas. Es el caso de Fabio Mufañas, tiktoker cordobés con más de cuatro millones de seguidores, se ha sumado a la ola de reflexiones sobre el desgaste que están sufriendo algunos de los creadores de contenido más grandes de España, con un mensaje directo a la audiencia: se están riendo de ti. Aunque él se aleja de los influencers denominados como ‘estilo de vida’, comenzó a sumar seguidores con vídeos de cámara oculta, igual que otra influencer muy criticada en los últimos días como Erola Jons (por sus inoportunas preguntas en La Vuelta a los ciclistas).

Mufañas ha reclamado responsabilidad a los grandes perfiles frente a la sociedad civil con un mensaje muy directo: «¿Podéis despertar, podéis dejar de vivir la ensoñación que vosotras habéis creado de vuestro propio personaje? ¿Podéis enseñar un ápice de respeto por la clase trabajadora?». El creador defiende que quienes tienen la vida resuelta desde muy jóvenes gracias a las redes deberían, al menos, contribuir a frenar lo que él mismo describe como una crisis de valores que atraviesa a toda la sociedad. En su discurso no ha dudado en hablar de «conciencia de clase» y pedir a otras personas con millones de seguidores -sin meterse a él mismo en ese grupo- que deberían colaborar con el resto de la sociedad.

«No estamos lo suficientemente enfadados con los influencers», reivindicaba en su perfil. «Los influencers no somos profesores, no somos educadores, no somos culpables de los males que ocurren en la sociedad», trataba de explicar quitándole algo de responsabilidad -ahí sí se ha incluido en el grupo-.

«¿En qué momento no nos enfadamos lo suficiente cuando hay una persona diciendo que con x campaña cobra lo que va a cobrar su padre en 123 años? ¿Pero por qué eso se utiliza como arma arrojadiza para hacer sufrir a la otra persona?», así ha recordado las polémicas palabras de ElXocas sobre su campaña con Burger King, que fue retirada.

Un verano marcado por polémicas en las redes

El malestar hacia los grandes creadores de contenido no ha surgido de la nada. Este verano hemos vivido varias polémicas que ya hemos ido contando en Happy FM, como la cancelación del menú de El Xokas en Burger King tras sus comentarios sobre Ester Expósito y la clase trabajadora, sumada al episodio en el que se burló de la bandera de Argentina.

Tampoco se ha librado Marina Rivers, una habitual desde hace tiempo de este tipo de polémicas. Tras las críticas por cobrar 20.000 euros para promocionar DMOCRACIA, una marca de ropa creada por el Gobierno de Pedro Sánchez, prometió donar el dinero a una causa benéfica. Meses después muchos dudan que vaya a donar el dinero y que en realidad lo estaría gastando en las lujosas vacaciones que está compartiendo en redes sociales. Para desmentirlo, ha querido salir a explicar que todavía no ha cobrado esa campaña, pero que todavía no ha decidido a que causa o asociación destinará ese dinero.

A ellas se suman otros casos muy comentados en redes, como el conflicto de TheGrefg con la compra de un edificio de viviendas y el intento fallido de desalojar a una anciana inquilina, o la sangría de seguidores sufrida por creadores como Fabiana Sevillano, Carliyo el Nervio, RoRo o Natalia Palacios, señalados por su desconexión con las dificultades económicas que atraviesa buena parte de su audiencia, especialmente en materia de vivienda. Todos ellos, lejos de pedir perdón, han decidido seguir con sus contenidos como si no hubiera pasado nada o atacando directamente a sus seguidores por las críticas.