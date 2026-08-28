Precio de la gasolina hoy 28 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre dónde se encuentran las gasolineras más económicas hoy viernes, en las principales ciudades andaluzas
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El viernes es uno de los días en los que se producen más desplazamientos en coche, sobre todo teniendo en cuenta además que se acerca el final del mes y que serán muchos los que aprovechen este día, y el fin de semana para volver a casa de sus vacaciones. De este modo, es muy importante saber cuál es el precio de la gasolina, dónde repostar y dónde se encuentran las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes 28 de agosto, en algunas de las principales ciudades de Andalucía como Cádiz, Sevilla o Málaga, a partir de los datos que nos aporta el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 28 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.572 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.575 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.575 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.579 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.579 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.579 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.579 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C. C. Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. C. C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.755 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.799 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.824 €/l.
Diésel
- E. S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.699 €/l.
- Mairena Agrícola, S.C.A.. Mairena del Alcor. Camino de Alconchel, 42. Precio: 1.699 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.699 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.704 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C. C. Eroski, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.709 €/l.
- Family Energy. Utrera. C. C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.709 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.709 €/l.
Precio de la gasolina hoy 28 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málagas estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.599 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.599 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.629 €/l.
- Fejama 2022, S.L.. Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.629 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.635 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.775 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.799 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.800 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.819 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.825 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.825 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.829 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera A-366, calle Castillo, km 1. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.715 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.729 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.748 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.754 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.755 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 28 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.614 €/l.
- Autonetoil. Barbate. Calle Juan XXIII, 2. Precio: 1.614 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.620 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Avenida Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.624 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.637 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P. I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.779 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.839 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.869 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.889 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Sanlúcar. Precio: 1.749 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1.749 €/l.
Precio de la gasolina hoy 28 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.539 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.561 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.585 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.588 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.595 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.595 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.649 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.649 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, C. C. Eroski, 140. Precio: 1.709 €/l.
- E. S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.786 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.799 €/l.
- E. S. Las Cuevas. Villarrubia. Carretera de Palma del Río, km 12,5. Precio: 1.804 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.819 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.639 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.725 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.725 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.725 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.725 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.725 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.735 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.739 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 28 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada cestas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo. Granada. C. C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.570 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.577 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.589 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.589 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo. Granada. C. C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.719 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.729 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.729 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.729 €/l.
- Gasolinera Martín. Huétor Vega. Avenida de Andalucía, 69. Precio: 1.759 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.689 €/l.
- Granasol San Pablo. Armilla. Avenida Poniente, 45. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Granada. C. C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.709 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.719 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.719 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina calle Guadix, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.719 €/l.
Con los datos aportados ya sabemos dónde repostar hoy viernes en algunas de las principales ciudades de Andalucía, pero si deseas hacer tu propia consulta en otro momento, puedes buscarlo a través del Geoportal y ver resultados en forma de listado como los mostrados, o en forma de mapa para ubicarlas de forma más detallada y rápida, como este que te mostramos a modo de ejemplo, de Málaga.