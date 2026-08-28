Avance de ‘La Promesa’ hoy, 28 de agosto: Máximo revela quién filtró la noticia de su paternidad

La semana ha girado en torno al escándalo de la paternidad de Máximo y a la crisis en las cocinas de palacio. Todo comenzó con Curro intentando averiguar qué ocurría entre Adriano, Martina y Jacobo, mientras Manuel y Julieta disfrutaban de su escapada sellando su amor con una cinta roja. La noticia de que Máximo era el padre de Ángela terminó estallando en la prensa, y el palacio amaneció sin cocineras tras la marcha de Simona y Candela, hartas del trato de Julio.

En paralelo, Jacobo lanzó un ultimátum a Martina y Adriano, mientras Curro anunciaba su boda con Ángela y Alonso lograba convencer a Leocadia de adelantarla, aunque esta rechazó que Máximo participara en la celebración. María Fernández, por su parte, dio un paso importante al reconocer ante Carlo que lo habría elegido como padre de su hija si hubiera podido decidir, y Pía siguió debatiéndose entre guardar silencio o confesar a Curro la verdad sobre la muerte de Jana.

Julieta se planta ante Ciro y Manuel se mantiene firme

El capítulo de hoy, el último de la entrega semanal, arranca con Julieta convenciendo a Manuel de no ceder ante Ciro: será ella quien lidie directamente con su marido. Leocadia y Lorenzo niegan haber filtrado la noticia de la paternidad de Máximo, y Alonso sigue sin dar con el culpable. Manuel, por su parte, rechaza con firmeza la propuesta de Ciro: el heredero del marquesado no va a licenciar su motor a más fabricantes. Mientras tanto, Máximo irrumpe en la reunión sobre la boda y Ángela lo echa sin contemplaciones, y Ciro protagoniza una nueva discusión con Julieta delante de Manuel, que tiene que morderse la lengua tal y como le prometió a ella.

Martina y Adriano aceptan separarse, y Máximo destapa al culpable de la filtración

En la planta del servicio, Cristóbal y Teresa siguen sin encontrar solución al problema de las cocinas, y Ricardo y Teresa terminan relegados a los fogones como solución de emergencia. Carlo confiesa a Samuel que va a pedirle matrimonio a María Fernández, mientras Martina y Adriano concluyen que solo les queda aceptar el ultimátum de Jacobo y separarse para siempre. Por si fuera poco, a Lorenzo se le ocurre una nueva idea para estafar a Manuel, todavía más peligrosa que la anterior. El capítulo, y la semana, se cierran con una gran revelación: Máximo desvela a Leocadia quién filtró la noticia de su paternidad a la prensa.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes a partir de las 18:35 horas, en La 1. La serie continúa con sus grandes datos y ayer, jueves 27 de agosto, firmó un gran 12,8 % de cuota de pantalla y 864.000 espectadores, siendo líder en su franja horaria.