Crisis en Ceuta, en directo | Última hora de las protestas, altercados y noticias en vivo sobre los disturbios

Ceuta afronta este viernes una nueva jornada de protestas ante la llegada masiva de inmigrantes. Los ceutíes están llamados a manifestarse a partir de las 19:00 horas en una marcha que comenzará en los Puentes del Foso y terminará en la playa de Benítez, donde permanecen asentados inmigrantes. La movilización concluirá con lo que denominan un «asedio sin violencia» en Benítez. La protesta busca volver a poner el foco sobre la llegada de inmigrantes y el creciente malestar de parte de la población ceutí ante la situación que vive la ciudad.

La nueva protesta llega tras dos jornadas de altercados en Ceuta, con incidentes en los asentamientos de inmigrantes y una emboscada a cuatro militares en Benzú que terminó con doce inmigrantes marroquíes detenidos. Este viernes, otros dos marroquíes han sido arrestados acusados de agredir a un guardia civil.

La marcha de esta tarde volverá a llevar hasta la playa de Benítez el malestar de los ceutíes que denuncian la «invasión migratoria» y exigen medidas. Aumenta la presión para reforzar la frontera y recuperar la normalidad en Ceuta y el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha advertido de que Ceuta se encuentra «al borde del colapso».