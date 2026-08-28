Feijóo participará en la protesta del 2 de septiembre en Madrid en defensa de Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará en la concentración que tendrá lugar en Madrid el próximo 2 de septiembre en defensa de Ceuta y las fronteras de España.

Ese día están convocadas concentraciones en todos los ayuntamientos de España que, según el PP, «va a apoyar con toda intensidad». Las protestas están convocadas a las 20.00 horas, en la puerta de los consistorios de toda España en «defensa de las fronteras de España en general y de la ciudad de Ceuta y de los ceutíes en particular». Está previsto que participen activamente todos los miembros de la Dirección Nacional del PP.

Al frente estará el líder del partido, que asistirá a la concentración que tenga lugar en la ciudad de Madrid.

Vox, por su parte, animó ayer a sus simpatizantes a concentrarse el 2 de septiembre en los ayuntamientos en rechazo a la «invasión» de Ceuta y para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma, tras la invasión de inmigrantes procedentes de Marruecos del pasado 30 de julio.

«¡No a la invasión! Animamos a todos nuestros simpatizantes y votantes a acudir a esta convocatoria frente a sus ayuntamientos. Defiende Ceuta. Defiende España», ha escrito Vox en su cuenta de la red social X. El propio Abascal republicó ayer el mensaje.