El audio ante el juez de una secretaria de Ferraz: «Cerdán autorizaba los gastos de Leire»

Dos secretarias del área de Organización del PSOE, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, declararon como testigos ante el magistrado instructor Santiago Pedraz que gestionaron billetes de avión, tren y plazas de aparcamiento para Leire Díez, integrante de la cloaca del PSOE, por orden directa de Santos Cerdán, ex secretario de Organización socialista.

En sus testimonios grabados en audio, prestados el 28 de julio de 2026 en la sede de Ferraz, ambas insistieron en que desconocían el motivo de esos desplazamientos, aunque una de ellas llegó a admitir sin rodeos: «Lo pongo en un email, es una orden de Cerdán, de Santos Cerdán».

Como ha comprobado OKDIARIO, Covadonga San Pedro, administrativa con treinta años de antigüedad en el partido, reconoció ante la fiscal que ha gestionado «un autobús a Santander, un billete de avión de Bilbao a Madrid y un coche» de alquiler para Leire Díez, además de billetes de tren a Zaragoza fechados el 10 de julio de 2024.

La empleada explicó que actuaba únicamente por indicación de su superior: «Yo no cuestiono órdenes de jefes nunca», aseguró tajante.

En el interrogatorio, el Ministerio Fiscal mostró un correo electrónico con la agencia VB Group en el que la propia Covadonga bloquea un billete de avión para Leire Díez y la agencia responde que necesita «solicitar autorización a gerencia» porque no consta que esta esté autorizada.

San Pedro reconoció la operación, aunque matiza que no correspondía a la primera visita de Leire Díez a Ferraz: «Sí, pero no era la primera fecha que venía […] Yo la he gestionado y gestionado el billete, sí, sí, claro que sí, el registro de billetes».

La secretaria detalla que recibía las peticiones de Leire Díez directamente en su móvil particular, a través de mensajes de WhatsApp fechados entre el 8 de mayo y el 30 de julio de 2024, en los que la investigada le pedía autorización para «dejar el coche» antes de subir a reunirse con Cerdán.

Viajes de Leire

Sobre el número de visitas de Leire Díez a Ferraz existe una notable discrepancia entre lo que recogen los informes de la UCO y lo que recuerdan las dos trabajadoras. Mientras la Guardia Civil sitúa en dieciocho las reuniones mantenidas por Leire Díez con Cerdán, Celia Rodríguez cifró sus recuerdos en «dos veces» o, como mucho, «dos o tres». Su compañera coincide en esa memoria exigua: «Yo la he visto un par de veces, pero fechas no te puedo decir».

San Pedro llega a describir la rutina de esas visitas con cierto detalle: «Esta señora entraba por el garaje, dejaba el coche, se marchaba a sus reuniones en Madrid o donde quisiera y yo ya no la veía más». En otro momento de su declaración añadió: «Algunas veces llegaba a Ferraz, dejaba el coche y no subía a ningún sitio. No sé dónde iría».

Su compañera, por su parte, evitó pronunciarse sobre la naturaleza de esos desplazamientos cuando se le preguntaba si le parecían normales los viajes de Leire Díez a distintos puntos de España sin relación aparente con el partido: «Yo no entro a valorar eso. Lo siento». La testigo sí admitió haber gestionado, al menos, un trayecto hasta Jerez de la Frontera.

Estas declaraciones se enmarcan en la instrucción que la Audiencia Nacional mantiene abierta en torno a la gestión de la Secretaría de Organización socialista durante la etapa de Santos Cerdán, cesado de sus funciones orgánicas tras su entrada en prisión provisional, y en la que Leire Díez figura como investigada. Ambas secretarias han comparecido inicialmente como investigadas y han sido posteriormente recolocadas como testigos en la causa.

Circuito de pagos

En cuanto al circuito de autorización de gastos, ambas testigos han apuntado a un procedimiento en el que intervienen la agencia de viajes, el departamento de compras y la administración del partido, pero ninguna sabe precisar quién firma la orden final de pago. «¿Quién autoriza los pagos? Que yo no sé», lanzó San Pedro, quien admite que ese extremo «no es mi departamento».

Rodríguez ofreció una versión similar sobre Sage, el programa informático que emplea el partido para tramitar los gastos: «Nosotros lo metemos en ese programa y luego ya la agencia le envía la factura a administración. Nosotros ya hemos puesto el importe y tiene que coincidir».

Ninguna de las dos sabe explicar con precisión qué papel desempeñaba la gerente del partido, Ana María Fuentes Pacheco, más allá de situarla al frente del área de cumplimiento normativo durante 2024 y 2025.

Preguntada por si Cerdán había dado instrucciones para autorizar cualquier viaje solicitado por Leire Díez, San Pedro lo niega de forma tajante: «Yo siempre que me pedía un viaje, se lo preguntaba a él y él me decía si daba permiso».

La testigo reconoció, no obstante, que el trámite se volvía farragoso cuando una persona ajena al partido solicitaba billetes sin figurar en el listado de autorizados: «La agencia dice que no está autorizada y pide la autorización […] Yo ahí ya me perdí, yo ahí ya dejó de ser mi función».

Entre preguntas evasivas, silencios y varios «no lo recuerdo» repetidos en distintas variantes, las dos secretarias han terminado dibujando un retrato de Ferraz en el que un simple mensaje de WhatsApp bastaba para mover coches, billetes y garajes, pero en el que, a la hora de firmar, siempre parece haber alguien más arriba en la cadena.