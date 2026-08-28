El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, ha reconocido durante su discurso en el encuentro en Jackson Hole que el dólar está sufriendo un problema «preocupante» de inflación y ha afirmado que su tarea se centrará en controlar la subida de precios. El responsable de la política monetaria estadounidense rompe así con las nuevas tendencias que presionan a los bancos centrales para que cumplan funciones más allá de la estabilidad monetaria, como el nivel de empleo.

Sea como sea, Warsh ha evitado referirse a los tipos de interés y al rumbo que va a tomar la Fed en la reunión del próximo 16 de septiembre. El objetivo no es otro que reducir al mínimo las señales que envía el banco central a los mercados, es decir, mantener una comunicación «discreta» a propósito.

«Ninguna de las estadísticas (sobre precios) es perfecta, pero todas apuntan a una situación similar: la inflación supera nuestro objetivo del 2%. Por lo tanto, la Reserva Federal debería centrarse principalmente en los precios en este momento», ha defendido Warsh durante su intervención.

El presidente de la Fed ha asegurado que, aunque los datos de inflación durante el verano fueron mejores de lo esperado, «no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente».

El responsable ha insistido en la importancia de medir la inflación subyacente y contar con buenos datos que permitan no solo conocer su variación, sino también su velocidad.

Por otro lado, Warsh ha especificado que las expectativas de inflación a medio y largo plazo se mantienen «bien ancladas», aunque deben ser «cuidadosamente» analizadas.

«Lo que ocurre con las medidas de mercado de las expectativas de inflación en la historia económica es que tienden a parecer sólidas y duraderas hasta que dejan de serlo», ha sentenciado.

Warsh reconoce problemas en el dólar

El líder del mayor banco central asegura que tienen «trabajo por hacer» porque la inflación se mantiene disparada a causa de la guerra de Irán, especialmente en lo que concierne al campo de los combustibles.

«Este es mi criterio: debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se dirige hacia nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo por hacer. Ese es nuestro trabajo, nuestro mandato, y nuestra responsabilidad», ha aseverado.

Con todo, el presidente de la Fed no ha querido comprometerse con ninguna posición concreta, manteniendo su convicción de no dar más información de la necesaria a los mercados sobre el rumbo de los tipos de interés. «Hoy me presento aquí comprometido con una disciplina, no con una decisión», ha mantenido.