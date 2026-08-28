Sylvester Stallone (80 años), sobre la perseverancia: «La vida no se trata de cuán fuerte golpees, sino de cuán fuerte seas golpeado y no te des por vencido»

Si hay un actor en Hollywood que pueda representar el ya un tanto manido término de «resiliencia», ese es Sylvester Stallone. El veterano intérprete nació con un nervio del rostro dañado, lo que le dejó una sonrisa torcida y dificultades para hablar y, antes de triunfar con la saga Rocky, vivía en un entorno de pobreza absoluta, sin calefacción, comiendo lo justo y llegando a pernoctar en una estación de autobuses. Por eso, su popular monólogo de Rocky Balboa (2006), que de alguna forma refleja parte de sus comienzos, se ha convertido en un clásico de cualquier discurso motivador. Él mejor que nadie puede pronunciar esas palabras, pues los golpes que ha recibido en la ficción dentro del cuadrilátero representan a la perfección la metáfora que explica el sentido de vivir y de no rendirse, bajo ninguna circunstancia.

A sus 80 años, Stallone ya no posee la presencia de estrella de cine que ostentaba en la décadas de los 80 y los 90. La leyenda del cine de acción fracasó en la taquilla con el estreno de Los mercen4rios (2023) y hoy, lo vemos más en documentales y cintas de serie B que en proyectos de gran calado para la industria. Cuestión que no quita para que podamos volver a revisitar algunos de sus títulos fundamentales. Uno de ellos fue la continuación tardía de su icónico púgil cinematográfico. 16 años después de Rocky V (1990), Stallone volvió al papel más popular de su carrera, antes de quedarse a un lado en el spin-off de la propiedad intelectual, Creed.

El monólogo de Sylvester Stallone en ‘Rocky Balboa’

El momento del reconocido monólogo sucede justo en la mitad del metraje, donde Rocky tiene una emotiva discusión en un callejón con su distanciado hijo, Robert (Milo Ventimiglia). Es el momento en el que el exboxeador decide volver una última vez al ring, para descontento de un Robert que no quiere volver a ser simplemente el hijo del legendario campeón de los pesos pesados. La reflexión vital del personaje es la siguiente:

«En algún momento del trayecto cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y dijeran que no sirves y, cuando cambió todo, buscaste a alguien a quien echar la culpa. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Ni tú ni yo ni nadie golpea más fuerte que la vida (…) La vida no se trata de cuán fuerte golpees, sino de cuán fuerte seas golpeado y no te des por vencido».

Su vida dará el salto al cine en ‘Yo soy Rocky’

La relevancia y el estilo de vida y supervivencia de Sylvester Stallone darán incluso para una película. El próximo 22 de enero de 2027, Anthony Ippolito dará vida a un joven Stallone en Yo soy Rocky, narrando la historia del arduo camino que tuvo que seguir el actor para conseguir protagonizar su propio guion, la primera película de Rocky, ante las negativas del estudio.

El mismo año y sin tampoco contar con él, Lionsgate proyectará John Rambo, la precuela de la saga en la que Noah Centineo dará vida al rol del veterano de Vietnam, antes de los acontecimientos de la cinta original de 1982.