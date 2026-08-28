Avance de ‘Valle Salvaje’ hoy, 28 de agosto: la Santa Hermandad llega al Valle en busca de Dámaso

La semana ha estado marcada por el desenlace del reinado de terror de Dámaso en Valle Salvaje. Todo comenzó con el descubrimiento de la verdad sobre el hijo de Adriana y la hija de Rosalía, un secreto que hizo tambalear a toda la familia y que llevó a Rafael a negarse a aceptar a su hijo Luca, incapaz siquiera de sostenerlo en brazos. Mientras tanto, Braulio se hundió al ver a Manuela besarse con Alejo, y Dámaso, cada vez más envalentonado, llegó a asegurar que no temía a ningún Gálvez de Aguirre.

La tensión estalló cuando Pedrito se enfrentó directamente a él para defender a los suyos, y Rafael estuvo a punto de perder el control, azuzado por su padre y por Hernando. Finalmente, Mercedes, con el apoyo de Victoria, logró expulsar a Dámaso de la Casa Pequeña, aunque él se resistió a marcharse y llegó a aterrorizar a ambas mujeres antes de su salida definitiva. Rosalía, por su parte, agradeció a Luisa y Bárbara su ayuda y anunció a Rafael que abandonaría el Valle para siempre.

¿Qué pasará hoy, viernes 28 de agosto, en Valle Salvaje?

El capítulo de hoy eleva todavía más la tensión: la Santa Hermandad llega al Valle en busca de Dámaso, y Hernando advierte al capitán Escobedo del peligro que supone. La presencia de esta fuerza de justicia amenaza con destapar todo lo ocurrido en las últimas semanas y complicar aún más la ya delicada situación de la familia.

En paralelo, Rafael se niega a devolver el ducado hasta saldar la deuda con su tía Enriqueta, una decisión que empuja a José Luis a enfrentarse directamente a ella. El pulso entre ambos abre así una nueva guerra en el Valle, justo cuando la familia parecía empezar a respirar tras la expulsión de Dámaso.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1. La serie logró un gran dato en la tarde del jueves reuniendo al 10.1 % de la audiencia, lo que se traduce en 724.000 espectadores. Con estos datos pelea por liderar en la tarde con Antena 3, que emite en su horario Y ahora Sonsoles y el final del capítulo de Sueños de libertad.