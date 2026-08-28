Las tres patrulleras de la Guardia Civil en Murcia llevan más de un mes averiadas mientras siguen llegando pateras

Las tres embarcaciones de la Guardia Civil destinadas actualmente a la Región de Murcia permanecen averiadas desde hace más de un mes mientras continúan llegando pateras a las costas murcianas. El Partido Popular ha denunciado esta situación y ha criticado la falta de medios para hacer frente a la presión migratoria por vía marítima, después de que una nueva lancha rápida con alrededor de medio centenar de inmigrantes haya alcanzado la provincia murciana.

Según ha denunciado el senador del Partido Popular por Murcia Francisco Bernabé, los tres barcos que habitualmente prestan el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Región continúan fuera de servicio y el Gobierno central no habría garantizado todavía su reparación y reincorporación a las labores de vigilancia. El parlamentario ha señalado que esta situación se produce en un momento en el que las llegadas de embarcaciones con inmigrantes se mantienen diariamente.

La denuncia se produce después de la llegada de la tercera lancha rápida en apenas una semana. Ante la falta de operatividad de las embarcaciones destinadas a la Región, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, habría enviado como refuerzo una patrullera de más de 20 años de antigüedad.

Bernabé ha puesto el foco precisamente en las prestaciones de esta embarcación. Según sus datos, la patrullera apenas alcanza los 30 nudos de velocidad, mientras que las embarcaciones empleadas por las mafias dedicadas al tráfico de inmigrantes pueden superar los 60 nudos. Una diferencia que, a juicio del senador popular, dificulta la capacidad de respuesta de los agentes encargados de controlar las entradas por vía marítima.

El parlamentario ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no haber actuado con la suficiente rapidez para solucionar la avería de los tres barcos de la Guardia Civil. En este sentido, ha considerado que la situación deja a los agentes en una posición de inferioridad frente a las organizaciones que utilizan lanchas cada vez más rápidas para trasladar inmigrantes hasta las costas españolas.

El CATE de Cartagena, colapsado

La situación también afecta al dispositivo de atención desplegado tras las llegadas. El Partido Popular sostiene que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena se encuentra colapsado como consecuencia del incremento de personas que están llegando por mar y de la falta de medios suficientes para gestionar estas entradas.

Bernabé ha reclamado al Gobierno central que dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios para desempeñar sus funciones y ha cuestionado la respuesta ofrecida hasta ahora ante el incremento de las llegadas de pateras. El senador considera especialmente preocupante que las embarcaciones propias de la Guardia Civil permanezcan fuera de servicio durante semanas mientras las mafias cuentan con medios marítimos de mayor velocidad.

El Partido Popular sostiene así que la situación de las patrulleras constituye uno de los principales problemas para la vigilancia de las costas de la Región de Murcia. El PP reclama que las embarcaciones averiadas sean reparadas y vuelvan a estar operativas para reforzar la capacidad de actuación de la Guardia Civil frente a las llegadas irregulares por vía marítima.