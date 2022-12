Red Hot Chili Peppers incluye a España en su gira mundial de estadios de 2023

Los fans españoles de Red Hot Chili Peppers están de enhorabuena. El grupo estadounidense ha incluido a España en su gira mundial de estadios de 2023. Una gira muy esperada, que comenzará el próximo 29 de marzo en Vancouver, Canadá.

La noticia de que la nueva gira del grupo estadounidense pasará por España se conoció el pasado lunes 5 de diciembre, después de la presentación oficial del cartel con los primeros artistas, por parte de la organización del festival Mad Cool 2023.

El Mad Cool 2022, tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de julio, y de momento, con el primer cartel ya se ha confirmado la presencia de grandes artistas internacionales de la talla de Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher, Black Keys o The Prodigy, entre otros.

💥Welcome to Mad Cool 2023💥

See you on July 6-8Th in MADRID with @ChiliPeppers @lizzo @robbiewilliams @rinasawayama and many more 🤩 pic.twitter.com/6OF7u0YIg8

— Mad Cool Festival (@madcoolfestival) December 5, 2022