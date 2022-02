Raquel Bollo acudía a ‘Viva la vida’ este domingo 13 de febrero como tertuliana y dio su opinión sobre el tema del momento: el conflicto entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores. Tras el último cruce de palabras que han tenido, la andaluza acercó posturas a la nieta de Rocío Jurado: «¿Qué madre por ahí a su hija con la edad que tiene? Que tenía 15 años, me pone mala, no lo entiendo. Esa niña tiene derecho a vivir y no estar condenada por su propia madre», decía Bollo perdiendo los papeles por completo.

«Rocío (Carrasco) demuestra una rabia y un odio hacia esa persona cada vez que habla así…», agregaba la excolaboradora de ‘Sálvame’. Tras estas palabras, las redes sociales ardieron con comentarios en contra de ella y fue cuando se alteró por completo: «Que les quede claro a todos los que me mandan esos mensajitos diciendo que parece mentira que defienda a Rocío Flores cuando me han maltratado y que me deberían haber pegado más», señalaba.

Esto es una vergüenza, pero una vergüenza de verdad. @RaquelBollo en vivi y en directo recomendando cuando una persona debe decidir suicidarse, porque lo suyo es más y porque ella ha sido la MAS maltratada#VivaLaVida482 #APOYOROCIO13F pic.twitter.com/zmJNMroCiF — Amanda López (@AmandaLoP123) February 13, 2022

De pronto, decidió contar uno de los episodios más traumático de su vida: «Yo me intento quitar la vida cuando me dicen que me quitan a mi hijo, que yo eso lo he pasado, cuando me dicen que con dinero se llevan a mi hijo, no cuando mi hija me ha pegado». «No voy en contra de Rocío Carrasco. Yo me llevo al padre, pero no me llevo a mis hijos por delante para llevarme al padre», volvía a decir haciendo hincapié.

Las críticas de Raquel Bollo esa tarde no serían solo para Rocío Carrasco, sino también para ‘Sálvame’, ese programa por donde ella pasó como colaboradora y del que acusó a los directores de apoyar el maltrato que ella sufrió durante su relación con el cantante Chiquetete y al que tuvo que enfrentarse en directo: «¡Era maltratador mío!». Con esta intervención, tendremos que esperar a si la hija de Rocío Jurado decide contestarle o tan solo decide ignorar.