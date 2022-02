Rocío Flores regresó este jueves al plató de ‘El programa de Ana Rosa’, veinticinco días después de haberse sometido a una operación de pecho, tiempo durante el cual ha tenido que guardar un reposo necesario. No obstante, ya ha recuperado su trabajo como colaboradora, y lo ha hecho con muchas ganas de hablar.

La hija de Antonio David Flores y de Rocío Carrasco ha vuelto a sentarse en el sillón del Club Social del programa, para responder a todas las preguntas que los colaboradores del programa tenían que hacerle, y en esta ocasión, no tuvo ningún problema en responder a todas las preguntas.

Tras hablar sobre su operación de pecho y su relación con Marta Riesco, la colaboradora ha dado su opinión sobre las declaraciones de su madre en ‘Montealto: regreso a casa’, asegurando en primer lugar que le duele enterarse de asuntos familiares por televisión.

Rocío Flores declara que estaba enterada de los comentarios de Fidel hacia sus tíos, José Fernando y Gloria Camila: «Me consta esa información» #AR10F https://t.co/ujFiChvLoi — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) February 10, 2022

Durante su intervención, Rocío ha señalado que su madre, Rocío Carrasco está controlada por Fidel Albiac: «Es un ser que lo que menos tiene es luz. Aquí solo hay un maestro y es José Ortega Cano, que es torero».

Y ha añadido: «La única persona que ha vivido en esa casa durante 24 horas diarias se llama Rocío Flores y David Flores. Si a mí me da por contar mis vivencias, se cae España”, unas declaraciones con las que ha contestado de manera contundente a su madre.

Por último, Rocío Flores ha dejado caer que en algún momento puede que cuente públicamente lo que sucedió entre su madre y ella para que se produjera tal distanciamiento, así como también ha respondido a las palabras de Jorge Javier Vázquez.

«Nunca he hablado de mi vida porque me da vergüenza ajena tener que contarle al mundo mis vivencias. Tengo 26 años y puedo decir que, después de todo lo que me toca vivir y escuchar, creo que los años los llevo bien puestos. Que cada uno siga hablando de lo que quiera», ha asegurado, antes de concluir sus declaraciones afirmando que no piensa ver la segunda parte de ‘Montealto’, porque no quiere dar audiencia a La Fábrica de la Tele.