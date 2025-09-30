Quién es Yolanda Ramos: edad, su marido e hijos y sus películas y programas de TV antes de ‘Late Xou’

Yolanda Ramos se ha convertido en una de las actrices, colaboradoras y concursantes más solicitadas de la televisión, especialmente desde que se diese a conocer en toda España gracias a sus imitaciones en el programa Homo Zapping, aunque no es el único espacio en el que ha participado. Aunque su vida ante las cámaras es de sobra conocida, lo que ocurre fuera de ellas no es tan popular, por eso hacemos un repaso a su parte más desconocida y privada.

Nacida en la localidad de Sabadell en el año 1968, arrancó en el mundo artístico gracias a su trabajo en el mítico El Molino, local en el que trabajó como vedette. Eso le abrió el camino para trabajar en la compañía La Cubana y de la productora El Terrat, donde trabajó para varios programas como Me lo dijo Pérez, en Telecinco, y el mítico Homo Zapping. En el segundo hizo un gran equipo con Silvia Abril, Paco León y José Corbacho, que fue director y actor de este curioso espacio de imitaciones. Sus imitaciones de personajes televisivos como Ana Obregón, María Teresa Campos o Belén Esteban marcaron una época, algunas llegando a compartir plató con alguna de las imitadas, como cuando acudió al espacio de María Teresa en Antena 3.

Tras pasar por El intermedio, Yolanda recaló en la versión española de Saturday Night Live, que Cuatro preparó en su arranque como canal. Aunque el programa no consiguió triunfar, como sí lo hace en Estados Unidos, este espació le cambió la vida, ya que ahí conoció a su pareja.

En su larga lista de trabajos encontramos series como 7 vidas, Cafetería en Manhattan, El club de Flo, La escobilla nacional, El club del chiste y Paquita Salas, por la que se llevó el Premio Feroz. En el cine también ha trabajado en taquillazos como Torrente 4: Lethal Crisis y Carmina y amén, siendo gracias a la película de Paco León cuando le llegó la nominación al Goya a Mejor actriz revelación en 2015.

Como presentadora ha trabajado en Hable con ellas, donde comenzó una grana amistad con Rocío Carrasco, Alba Carrillo y Carlota Corredera, pero no ha sido el único programa en el que ha participado. MasterChef Celebrity, Bake Off: Famosos al horno y Tu cara me suena son algunos de los talents y realities en los que ha concursado. Actualmente es colaboradora de Late Xou, el programa de Marc Giró en La 1.

Mario Matute, el desconocido marido de Yolanda Ramos

Como decíamos, fue en un plató donde Yolanda se enamoró de un técnico de Saturday Night Life once años menor que ella. Pese a que él tenía 29 y ella 40, Mario no dudó en conseguir su teléfono de la pidiéndoselo a todos sus compañeros para poder hablar con ella. Aunque han admitido que en el comienzo fue complicado, la pareja se asentó

Como anécdota, Yolanda Ramos le contó a Samantha Villar en uno de sus programas una anécdota que vivió. «Fuimos a comprar una nevera y él estaba muy ilusionado y yo decía: ‘Es que es mi quinta nevera’, ¿sabes? Y me hizo hacerme una foto delante de la nevera», una anécdota que dejaba claro que la diferencia de edad se notaba en un principio.

Yolanda Ramos tuvo muchos problemas para ser madre

Desde hace 12 años es madre de Charlotte, una niña que ha colmado de felicidad a la actriz, aunque su sueño de ser madre se complicó mucho. «Me hice cinco in vitros. Lo llevé fatal. Fueron como cinco años con dos parejas diferentes. Una separación en medio. Todo en conjunto. Tuve mucho miedo durante el embarazo… No me ha sido fácil ser madre porque lo he sido muy mayor y he tenido que recurrir a la ciencia», decía en el programa de Villar.