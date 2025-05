El pasado jueves 29 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera tan concreta, el jienense recibió en el Teatro Príncipe Gran Vía a Yolanda Ramos. La actriz y humorista ya pasó por el programa en septiembre pero ahora, tan solo unos meses después, lo ha hecho para presentar un nuevo proyecto titulado Viaje de fin de curso: Mallorca. Se trata de una película en la que es protagonista. Durante su entrevista en La Revuelta, y como era de esperar, Yolanda Ramos nos ha dejado momentos verdaderamente divertidos, sorprendentes e, incluso, inolvidables. Aun así, la humorista también ha aprovechado su participación en el programa que se emite en La 1 de Televisión Española para reflexionar sobre diversos asuntos, como es el de tener TDA con 56 años. Un trastorno del que ha sido diagnosticada recientemente.

«Quiero hablar de esto porque muchos psiquiatras y psicólogos dicen ‘bueno, es que ahora lo están etiquetando todo’, pero lo que es ahora TDA, antes era vaga», señaló Yolanda Ramos. Lejos de que todo quede ahí, la cómica dio el importantísimo paso de compartir con los espectadores de La Revuelta parte de su historia con este trastorno: «Mi padre me decía ‘zángana’, que se ve que es una abeja o una avispa, el que no hace nada», ha señalado, sin dejar de lado su icónico sentido del humor. Tras debatir con David Broncano y Grison sobre el verdadero significado de ese calificativo que le decía su padre, la invitada de La Revuelta no dudó en aprovechar su paso por el programa de La 1 de Televisión Española para tirar de seriedad. Entre otras cuestiones, para lanzar una reflexión sobre este tema: «Me encanta que ahora sean etiquetas, antes eran insultos y, realmente, te deja secuelas», reconoció.

Yolanda Ramos responde en ‘La Revuelta’ a las preguntas clásicas: «Si digo la verdad, nadie me creería»

Lejos de sincerarse sobre su TDA, la actriz y humorista también ha tenido que responder a las preguntas clásicas del programa. David Broncano quiso saber cuánto dinero tenía en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días. Yolanda Ramos comenzó a sincerarse al respecto: «Si te digo la verdad, nadie me creería. Es una mierda, lo digo sinceramente».

Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «La gente me ve y piensan que tengo mucho dinero, pero no es así. Me he podido comprar una casita en Cádiz», reconoció, a la hora de hablar del dinero en el banco. Al no querer dar una cifra exacta, David Broncano intentó que su invitada respondiera a la otra cuestión.

«Fliparíais», comenzó diciendo Yolanda Ramos. Justo después, quiso incidir en algo muy concreto: «Es un tema del que no me gusta hablar». Así pues, al igual que ocurrió con la pregunta del dinero en el banco, la humorista se negó en rotundo a compartir con los espectadores una cifra exacta sobre las relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes.