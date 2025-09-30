Quién es Lali Espósito: su edad, su pareja actual, canciones y cómo se hizo famosa

Lali Espósito, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las artistas y actrices más queridas y reconocidas en todo el mundo. Esto no es producto de la casualidad, puesto que siempre ha demostrado tener un enorme talento para la música, pero también para la interpretación. A lo largo de toda una vida, no solamente ha sacado a la luz proyectos musicales que han conseguido marcar un antes y un después en muchos aspectos, sino que ha formado parte de series y películas que han arrasado en todo el mundo. Es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la trayectoria profesional de la argentina, así como hacer hincapié en diversos aspectos de su vida personal, como es su edad, su pareja actual y su biografía.

Trayectoria profesional de Lali Espósito

Lali Espósito, cuyo nombre real es Mariana Espósito, nació el 10 de octubre de 1991 en Buenos Aires (Argentina). Su carrera comenzó desde muy temprana edad, participando en un gran número de producciones infantiles. De hecho, su primera toma de contacto con el mundo de la interpretación fue en 2003, con la serie Rincón de Luz. Poco después, también formó parte de otras exitosas series como es el caso de Floricienta (2004-2005) y Chiquititas sin fin (2006).

Eso sí, el mayor punto de inflexión en su carrera llegó de la mano de Casi Ángeles (2007 – 2010), donde también tuvo la oportunidad de formar parte del grupo Teen Angels. Con esta banda, hizo giras por América Latina, pero también actuaron en países como España o Israel. Como solista, Lali Espósito lanzó un álbum titulado A Bailar (2003). De su repertorio, destacamos algunas canciones como son Histeria, Disciplina, Diva o Como tú, entre otros. Entre las más recientes, mencionamos Fanático, que forma parte de su álbum más reciente hasta la fecha, titulado No vayas a atender cuando el demonio llama.

En cuanto al mundo de la interpretación, más allá de las ficciones mencionadas, Lali Espósito también ha sido protagonista de un gran número de telenovelas, películas y obras de teatro. Entre las ficciones más recientes, no podemos dejar de mencionar proyectos como Sky Rojo (Netflix) y El fin del amor (Prime Video).

Entre los numerosos puntos de inflexión que encontramos en la trayectoria profesional de la argentina, cabe destacar que fue elegida para cantar el himno de Argentina en la Final del Mundial de Fútbol 2022. Uno de los instantes más sorprendentes y espectaculares que marcó su vida para siempre, tanto a nivel personal como profesional.

Su vida personal

A pesar de que siempre ha tratado de mantener al margen todo aquello que tiene vinculación con su ámbito personal, sí que se han conocido los nombres de algunas de sus parejas. Eso sí, no fue hasta 2024 cuando la argentina confirmó su relación sentimental con Pedro Rosemblat, reconocido periodista. En numerosas entrevistas, ha hablado con mucho cariño de este noviazgo.

Pero si hay algo por lo que destaca Lali Espósito, más allá de su talento en el mundo de la música y en la interpretación, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas por su forma de ser. Sobre todo por haber hablado siempre, abiertamente, de su proceso de aceptación personal. Además, es muy activa a la hora de tratar temas sociales como es el caso de los derechos LGTBIQ+, el aborto, etc.