Quién es Jenifer Camacho, novia de William Levy: su edad, de dónde es y todo sobre su relación

William Levy ha dejado, de manera oficial, el club de los solteros más deseados. El galán de las telenovelas se ha convertido en uno de los rostros más queridos y seguidos por el público. Y es que, como actor ha logrado cumplir numerosos hitos profesionales. Una trayectoria artística que, siendo originario de Cuba, le ha permitido hacerse un hueco entre las producciones españolas. Una labor que no es nada fácil, pero que él ha conseguido. Si hablamos del lado profesional del actor podríamos decir muchas cosas. Pero, si nos adentramos en el plano personal, la cosa cambia. Eso sí, ahora y para sorpresa de todos, le ha gritado al mundo su romance con Jenifer Camacho.

William Levy ha mantenido una relación sentimental con la actriz Elizabeth Gutiérrez durante más de 20 años. Un romance un poco extraño, plagado de idas y venidas, pero del que nacieron sus dos hijos en común. Sin embargo, el cubano nunca trató a la artista públicamente como su esposa o la presumió en redes sociales. Durante sus años de trabajo en telenovelas, fue vinculado con muchas compañeras del elenco. Pero, él siempre se mostró hermético. Sin embargo, ahora, parece que el amor ha llamado fuertemente a su corazón. Pues, sin querer esconderlo más, ha presentado a su novia. ¿Quién es Jenifer Camacho? ¡Te la presentamos!

Su carrera profesional

Jenifer Camacho no es una celebridad ni un personaje público. Por lo tanto, son pocos los datos que se saben de ella. Según informa en sus redes sociales, es una enfermera de cuidados intensivos. Originaria de Cuba, estudió en la Universidad de la Florida Central, de la cual egresó en 2023. Con herencia española, pero viviendo en Estados Unidos, se presenta como una ciudadana del mundo.

De momento, se desconoce la edad de la cubana. Pero, claramente, es mucho más joven que William Levy, de 45 años. De hecho, se dice que tiene 22 años. Asimismo, se desconoce dónde se conocieron ambos, pero hay portales que indican que podría haber sido en un gimnasio. Eso sí, por parte de la pareja, no hay nada citado. A principios de este mes de marzo, el actor le dedicó unas bonitas palabras a su chica en sus redes sociales. «Y a ti, señorita J, también te quiero agradecer por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz. Te quiero mucho, mucho, mucho», escribió tras su paso por el festival de Málaga.

Su lado más personal

En redes sociales como Instagram, Jenifer Camacho cuenta con más de 132.000 seguidores. Su perfil en la plataforma es público, por lo que se puede ver cómo le gusta presumir de su espectacular físico. Además, acostumbra a compartir contenido relacionado con algunos de los viajes que realiza. Por otro lado, se declara una auténtica apasionada del gimnasio y de la vida saludable.