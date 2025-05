No es ningún secreto que El Show, poco a poco y con el paso de los meses, está consiguiendo hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en Andalucía. Y siendo honestos, no es para menos. Después de que Bertín Osborne decidiese poner punto y aparte a su etapa en El Show de Bertín, el diestro Manuel Díaz el Cordobés cogió las riendas de este proyecto, consiguiendo superar todas las expectativas y estar a la altura de lo que se espera. Tras la visita de Isabel Gemio hace una semana, el presentador de El Show en Canal Sur Televisión recibe una de las visitas más especiales de su vida. A pesar de ser conocida desde que nació, es la primera vez que pisa un plató de televisión, y lo hace de la mano de su padre. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de la reconocida influencer Alba Díaz.

La joven, hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal, se estrena este viernes 23 de mayo en un plató de televisión, y lo hace como invitada de El Show. Así pues, Alba será entrevistada por su padre, donde se sincerará como nunca sobre numerosos aspectos de su vida. Por lo tanto, los espectadores podrán conocer más a fondo la relación tan especial y estrecha que mantienen padre e hija. En esta charla participará María José Suárez, colaboradora del programa que se emite cada viernes en Canal Sur Televisión. Será ella quien invite a Alba Díaz a hablar de sus próximos proyectos laborales. Entre ellos, destaca el estreno de Las Berrocal, la docuserie que protagoniza junto a su madre Vicky Martín Berrocal, su tía Rocío y su abuela Victoria en Movistar Plus+. Además, la creadora de contenido en redes sociales, también participará en varias secciones de El Show.

De esta manera tan concreta, vamos a tener la oportunidad de descubrir las diferencias y coincidencias entre Manuel y Alba en el juego «¿Quién es más?», pero también seremos testigos de su compenetración en «Sin palabras», donde demostrarán su destreza con la mímica y el dibujo.

Es más que evidente que los dos nunca olvidarán esta entrega tan especial del programa que se emite en Canal Sur Televisión. Por si fuera poco, y como es habitual en este formato, Alba Díaz se enfrentará al «Tercer grado», en el que tanto ella como su padre, Manuel Díaz el Cordobés, darán el paso de compartir numerosas anécdotas de su vida.

Todo ello mientras los espectadores disfrutarán, una semana más, de grandes éxitos musicales interpretados por Laura Gallego. Por lo tanto, este viernes 23 de mayo, vamos a poder disfrutar de uno de los programas más completos que se recuerdan, desde que el reconocido torero se encuentra al frente de este formato. ¡No tenemos ninguna duda!

No te pierdas la nueva entrega de El Show, presentada por Manuel Díaz El Cordobés, esta noche a partir de las 22:45 horas en Canal Sur Televisión.