No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de las semanas, El Show se está convirtiendo en una de las citas indiscutibles para los andaluces en Canal Sur. Desde que Bertín Osborne dejó las riendas del programa a Manuel Díaz El Cordobés, tanto él como el resto del equipo hacen un grandísimo esfuerzo cada viernes para seguir estando a la altura de las expectativas. Es evidente que lo están consiguiendo, ya que cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo programa. Este viernes 16 de mayo, vamos a poder disfrutar de una nueva entrega de El Show, que contará con una visita verdaderamente especial. Estamos hablando de una excepcional maestra de la comunicación, así como ex concursante de Bake Off: famosos al horno, concurso que se ha emitido en La 1 de Televisión Española. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Isabel Gemio.

Después de pasar por la mesa de colaboradores, en los que los compañeros de Manuel Díaz El Cordobés analizan junto a él numerosas cuestiones que tienen estrecha relación con la actualidad, el torero recibirá en plató a Isabel Gemio. De esta manera, los dos van a mantener una conversación de lo más interesante y emotiva, en la que la presentadora va a aprovechar a sincerarse sobre algunos de los tantos momentos vividos a lo largo de su exitosa y dilatada trayectoria profesional en el mundo de la comunicación. Por si fuera poco, también hablará de numerosas cuestiones que tienen estrecha vinculación con el ámbito personal. Después de esa emotiva conversación entre presentador e invitada, los colaboradores de El Show se unirán a esa charla con la firme intención de llevar a cabo un sorprendente y divertidísimo juego. En esta ocasión, las sintonías de míticos programas de televisión serán protagonistas.

Lejos de que todo quede ahí, y como suele ser habitual en El Show, Laura Gallego estará presente en plató. Entre otras cuestiones, para escuchar esas sintonías en directo, a través de su voz. Un auténtico regalo para los oídos no solamente para la invitada de esta semana, sino también para los espectadores del programa de Canal Sur.

Como no podía ser de otra manera, Isabel Gemio no podía marcharse de El Show sin someterse al mítico ‘Tercer grado’. De esta manera tan concreta, tendremos la oportunidad de conocer varios datos desconocidos de la invitada, pero también del presentador. Todo ello mientras la ex concursante de Bake Off: famosos al horno sorprenderá al diestro al coger las riendas del programa, para hacer ‘Noches con la Gemio’.

Por lo tanto, es evidente que vamos a ser testigos de uno de los programas más completos de este formato, desde que el torero cogió el testigo de Bertín Osborne durante su ausencia para centrarse en Tu cara me suena. ¡No va a dejar indiferente a nadie, ni mucho menos!

No te pierdas la nueva entrega de El Show, presentada por Manuel Díaz El Cordobés, esta noche a partir de las 22:45 horas en Canal Sur Televisión.