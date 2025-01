No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando, semana tras semana, en Canal Sur. El pasado viernes 17 de enero, los espectadores vieron cómo Francisco visitó a Bertín Osborne. El cantante no dudó en desvelar diversas anécdotas sobre su vida, pero también quiso compartir diversos momentos que han marcado un antes y un después en su trayectoria profesional. Tan solo una semana después, el reconocido presentador y cantante va a recibir en su programa a una de las artistas andaluzas más queridas de nuestro país. Este viernes 24 de enero, a partir de las 22:45 horas en Canal Sur, veremos a Pastora Soler celebrando junto a Bertín Osborne nada más y nada menos que 30 años de trayectoria musical. Recordemos que la cantante comenzó su carrera con tan solo 14 años.

Así pues, los espectadores de El Show de Bertín van a ser testigos de cómo Bertín Osborne y María José Suárez charlarán con Pastora Soler. Por si fuera poco, reflexionarán sobre cómo ha evolucionado su vida como cantante, haciendo un repaso muy especial a su amplia carrera en la industria musical. No ha sido un camino fácil, ya que ha tenido muchísimos momentos buenos pero, a su vez, también otros tantos malos. Pero no todo quedará ahí puesto que, a su vez, la cantante de Coria del Río va a recordar uno de los instantes más bonitos de su vida. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a su boda con el reconocido coreógrafo Francis Viñolo. Además, Pastora Soler va a pronunciarse sobre varios instantes complicados que marcaron un punto de inflexión a nivel personal. Por un lado, hablará de la muerte de su padre y, por otro lado, cómo vivió su sonada retirada de los escenarios.

Lejos de que todo quede ahí, la cantante, cuyo nombre real es Pilar Sánchez, aprovechará su paso por El Show de Bertín para pasárselo en grande. Además de interpretar alguna que otra canción de su repertorio, como suele ser habitual en los invitados del programa de Bertín Osborne en Canal Sur, la sevillana se va a enfrentar al temido ‘Tercer grado’.

Así pues, los seguidores de la artista van a conocer muchos más datos sobre ella. Entre ellos, cuál es su juego de mesa preferido mientras plancha o, incluso, su sorprendente fijación con los aviones, entre otras tantas cuestiones. Además, Pastora tratará de averiguar a quién hacen tributo los artistas que pasarán por el plató del programa, en el ya mítico juego ‘¿Por quién cantas?’. ¡Fascinante!

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín que contará con Pastora Soler como invitada esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.