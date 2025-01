No es ningún secreto que El Show de Bertín se ha convertido, inevitablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur. Esto no es producto de la casualidad, puesto que tanto Bertín Osborne como el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para sorprender, semana tras semana, a todos y cada uno de los espectadores. Este viernes, el programa va a estar marcado por el humor, el entretenimiento y, como no podía ser de otra manera, también la buena música. Así pues, Bertín Osborne va a recibir en plató a un invitado de lujo, como es Francisco. El artista no dudará un solo segundo en participar en las diferentes secciones de El Show de Bertín, pero también se enfrentará a varios retos y juegos. Al ser su primera visita, Francisco promete disfrutar al máximo de paso por el programa que se emite en Canal Sur.

Pero no todo quedará ahí, ya que Francisco se sincerará con Bertín Osborne sobre sus más de 40 años de trayectoria en la industria musical. Además, también compartirán alguna que otra anécdota que han compartido tanto personal como profesionalmente. A esta entrevista se sumarán, a su vez, El Sevilla y María José Suárez. Juntos, ayudarán a Francisco a compartir numerosos datos de sus inicios profesionales y cómo han sido todos estos años sobre un escenario. Lejos de que todo quede ahí, en esta nueva entrega de El Show de Bertín, Francisco se enfrentará al ya mítico ‘Tercer grado’, pero también jugará a la conocida ‘Ruleta de artistas’. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad única para conocer al artista como nunca antes, ya que estará rodeado de compañeros de profesión pero, sobre todo, amigos. Estamos, indudablemente, ante una de las entregas de El Show de Bertín más especiales de esta temporada. ¡Y no es para menos!

Francisco estuvo en ‘Supervivientes’ y fue víctima de un grave susto

Entre los numerosos retos a los que se ha enfrentado el valenciano a lo largo de su vida, hay uno que le ha marcado un antes y un después en su día a día. Al fin y al cabo, estamos hablando de una experiencia verdaderamente extrema como es Supervivientes, uno de los realities más exitosos de Telecinco.

De hecho, participó en la edición que se emitió en 2018 y en la que Sofía Suescun resultó ganadora. En un momento dado de la experiencia, cuando Francisco se dispuso a adentrarse en las aguas que bañan los Cayos Cochinos para poder pescar, sufrió un dolorosísimo accidente. ¿Qué ocurrió, exactamente? El cantante tocó un gusano peludo que le provocó una terrible urticaria.

Francisco, invitado estrella de ‘El Show de Bertín’

Tras una amplia trayectoria sobre los escenarios, el artista hará un repaso por todos aquellos momentos, tanto personales como profesionales, que han marcado un antes y un después en su vida. No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.