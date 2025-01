No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur. Esto no es producto de la casualidad, ya que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente excepcional para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. Tras haber recibido a Fran Rivera en plató como primer invitado de 2025, Bertín Osborne va a recibir esta noche a una de las cantantes más queridas de nuestro país, siendo uno de los rostros más icónicos de la historia de Tu cara me suena. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Roko. Ella será la protagonista de una noche que va a estar repleta de diversión, humor y, a su vez, de muy buena música. ¡Es más que evidente que la andaluza se lo va a pasar en grande!

Y lo hará gracias a las diversas secciones de El Show de Bertín, en las que los colaboradores han preparado diversas propuestas con motivo de su visita al programa. Pero todo eso ocurrirá tras la charla que Roko tendrá con Bertín Osborne, donde tendremos la oportunidad de conocer muchos más detalles de la cantante, compositora y actriz. Por si fuera poco, la mítica ganadora de Tu cara me suena dará muchos más detalles de su último trabajo musical que ha sido estrenado recientemente y que tiene un gran vínculo con sus raíces andaluzas, concretamente en Alcalá la Real (Jaén). Pero no todo queda ahí ya que, entre otras tantas cuestiones, podremos conocer el verdadero origen de su nombre artístico y por qué tiene una estrecha vinculación con el cantante Miguel Bosé. Una historia de lo más curiosa y sorprendente que, desde luego, no va a dejar indiferente a nadie ni muchísimo menos.

Pero no todo queda ahí, puesto que la actriz va a aprovechar su paso por el programa que presenta Bertín Osborne para hacer un repaso a diversos momentos que han marcado un antes y un después en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Así pues, lo hará a través de una serie de imágenes, pero también canciones a las que ella misma pondrá voz.

Lejos de que todo quede ahí, Roko se va a someter al mítico y temido ‘Tercer grado’, aunque también se enfrentará a un divertidísimo juego titulado ‘Sin palabras’. En él, invitada y colaboradores tendrán que demostrar si tienen o no habilidad no solamente para dibujar, sino también para hacer mímica. ¡Es evidente que el presentador, los colaboradores y la invitada se lo van a pasar en grande!

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín con Roko como invitada estrella, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur.