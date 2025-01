No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los meses, El Show de Bertín se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur. Este espacio, presentado por Bertín Osborne, recibe cada semana a una infinidad de invitados que llegan dispuestos a hablar de sus trayectorias profesionales y hasta de cuestiones personales. Este viernes 3 de enero, El Show de Bertín estrena 2025 con uno de los invitados más queridos por el propio Bertín Osborne. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Fran Rivera. El hijo de Paquirri y Carmen Ordoñez se pasará por el plató para celebrar su 51 cumpleaños. De esta forma, el diestro no solamente se sincerará sobre sus deseos para este nuevo año, sino que dará a conocer algunos de los numerosos planes que tiene para este 2025. Entre ellos, dar la bienvenida a su nuevo hijo.

Lejos de que todo quede ahí, y al estar a pocos días de la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, El Show de Bertín ha querido dedicarles un programa especial. De esta forma, habrá un desfile de colaboradores en el que lanzarán regalos y caramelos al público presente en plató. Pero no todo queda ahí, puesto que, al tratarse de un día tan sumamente señalado, no puede faltar un elemento clave en esta fecha. Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, del Roscón de Reyes. Así pues, en esta entrega que se emite el viernes 3 de enero, vamos a poder ser testigos de cómo Bertín Osborne y Fran Rivera se meterán en cocina. Y todo para competir y descubrir quién de los dos es capaz de elaborar el mejor Roscón de Reyes. Un reto que, desde luego, promete no dejar indiferente a los espectadores del programa que se emite en Canal Sur.

Fran Rivera, además, aprovechará su visita para hablar del hijo al que dará la bienvenida en 2025 y cuya llegada está prevista para esta Semana Santa. Es más, confesará cómo sus familiares y amigos se han tomado la noticia de que va a volver a ser padre. Al tratarse de una llegada tan esperada y especial, el equipo de El Show de Bertín sorprenderá al torero con un precioso regalo.

Por si fuera poco, como suele ocurrir con los invitados que acuden al programa presentado por Bertín Osborne, el marido de Lourdes Montes tendrá que enfrentarse a las preguntas del ‘Tercer grado’. Entre otras tantas cuestiones, Fran acabará desvelando varias anécdotas. Entre ellas que se hizo pasar por un famoso futbolista, que fue becado como jugador de baloncesto y hasta que recientemente ha estado en su casa un actor de Hollywood, entre otras cuestiones.

Sin duda, este primer programa del año va a estar cargado de momentos emotivos, carcajadas y una infinidad de anécdotas, en el que Fran Rivera será el gran protagonista. No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín, programa presentado por Bertín Osborne cada viernes, a partir de las 22:50 horas en Canal Sur.