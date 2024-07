Quién es Hanna Ballerina Farm, la influencer que se ha hecho viral y ha generado indignación en Tik Tok

Poco a poco, y con el paso de los años, las redes sociales han ido adquiriendo una mayor presencia en nuestras vidas. Cada vez son más las personas que optan por pasar su tiempo libre navegando por Internet o viendo los vídeos más comentados del momento. Numerosos contenidos que son proporcionados por personas como Hanna Ballerina Farm y que recurren a ellos como una profesión más.

Poder tener un poder adquisitivo gracias a las redes sociales ha provocado el nacimiento de los conocidos como «influencers». Un nuevo mundo de entretenimiento donde jóvenes estrellas como Hannah Neeleman han conquistado a todos. Pero, ¿quién es esta famosa tiktoker?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hannah @Ballerina Farm (@ballerinafarm)

Conocida en redes sociales como Ballerina Farm, la joven es una mujer que comparte un poco de su día a día en la granja en la que vive junto a su marido y sus 8 hijos. Un estilo de vida que mantiene conquistados a más de nueve millones de seguidores en Instagram y en Tik Tok.

Según explicó al medio de comunicación The Times, al que concedió una entrevista personal, conoció a su marido, Daniel Neeleman, en un partido de basquetbol. Al principio ella no quería saber nada de él, de hecho, rechazó salir con él cuando se lo propuso durante las primeras ocasiones.

Pero, la insistencia del joven terminó enamorando a Hannah Neeleman. Por ello, seis meses después del prime rencuentro con él, aceptó salir. Al parecer, él la investigó e hizo que «coincidieran» en un vuelo, y fue allí donde la convenció finalmente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hannah @Ballerina Farm (@ballerinafarm)

La joven era una bailarina en ascenso, pero decidió dejar atrás su sueño tras comenzar a salir con Daniel Neeleman. «Somos tradicionales en el sentido de que somos un hombre y una mujer, tenemos hijos, pero siento que estamos allanando muchos caminos que no han sido pavimentados antes. Entonces, al tener la etiqueta de mujer tradicional, pienso que no sé si me identifico con eso», dijo en la entrevista.

En la actualidad, la joven ejerce de ama de casa y se dedica al cuidado y a la educación de sus hijos. Sus recetas caseras han despertado la curiosidad de sus millones de seguidores, motivo por el que ha sido asociada en Internet con el término de «tradwife».

Esta palabra no es nueva. Además, hace referencia a la relación tradicional en la que la mujer se dedica a complacer a su pareja masculina, a cuidar el hogar y a los niños. Asimismo, este término ha ido adquiriendo fuerza desde el 2016, cuando plataformas como Tik Tok empezaron a consolidarse.

Las redes sociales se indignan ante las declaraciones de Hanna Ballerina Farm

Por otro lado, la periodista Megan Agnew, quién fue la encargada de entrevistarla, sorprendió al revelar una serie de detalles de la entrevista. Al parecer, la influencer, cada vez que iba a responde una pregunta, tenía que pedirle permiso a su marido para responder.

Además, en determinados momentos, supuestamente lo miraba para comprobar si contaba con su aprobación respecto a lo que estaba diciendo en la entrevista. Ante ello, y como era de esperar, los usuarios de las redes sociales no dudaron en estallar contra Daniel Neeleman y lo tacharon de «misógino».