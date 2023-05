‘La Promesa’, capítulo 88: Teresa, a punto de cometer una locura

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. ¡Es una serie diaria que está arrasando! Recientemente hemos disfrutado del capítulo 87 donde, entre otras cuestiones, hemos podido ver cómo Jimena parece haber conseguido su objetivo con Manuel.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 88 de La Promesa. Así pues, observamos cómo la doncella se ve incapaz de soportar la presión de ser cómplice de la muerte del Barón. Hasta tal punto que está dispuesta a cometer una locura: confesar todo lo que ocurrió. Todo ello mientras Jana logra encontrarse con Manuel a solas, y gracias a María Fernández.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la reacción del joven no es para nada la que esperaba. Jana se queda completamente destrozada. María, una vez más, trata de consolarla aunque no es algo fácil. Sobre todo porque en palacio no se habla de otra cosa que no sea la boda de Jimena y Manuel.

Manuel no recuerda a Jana.

Rómulo pide perdón a Gregorio pero no sirve de nada.

María Fernández, por su parte, se ve absolutamente incapaz de olvidar a Salvador, por lo que Martina termina convirtiéndose en uno de sus mayores apoyos. La doncella, por su parte, tiene la confianza suficiente para poder pedirle ayuda para tratar de localizar, cuanto antes, al chico. Martina ha cumplido su palabra, hablando de este asunto con su tío.

Éste le promete que va a hacer hasta lo imposible para ayudarla. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Cruz y Lorenzo han tenido un nuevo enfrentamiento. Es entonces cuando el Capitán no ha tardado en asegurarle en que se marchará de allí únicamente cuando el testamento del Barón se abra.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo, a pesar de que el comportamiento de Gregorio con el servicio ha cambiado, parece que no lo ha hecho con Rómulo. Pía ha conseguido ganarse la confianza del Mayordomo, por lo que sugiere a Rómulo que le pida perdón. Aunque éste cede, parece que nada cambia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.