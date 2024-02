‘La Promesa’, capítulo 294: Candela hace una inesperada advertencia a Vera sobre Lope

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que, poco a poco, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 293 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo La Marquesa de Luján, ahora que ha descubierto el verdadero vínculo que existe entre Petra y Feliciano, ha decidido bajar a las dependencias del servicio. Y lo ha hecho para dar unas instrucciones muy concretas y concisas.

En cuanto a los Luján, inevitablemente, no pueden dejar de pensar una y otra vez en el matrimonio de Catalina y Pelayo. Respecto a la joven, a pesar de todo lo que está viviendo, ha querido seguir con los pies en la tierra. De esta forma, ha hecho una contundente exigencia al que va a convertirse en su marido. Solamente así seguirá adelante con la boda.

Lejos de que todo quede ahí, hay otra pareja que estaría planteándose pasar por el altar. Se trata de María Fernández y Salvador. Los dos sirvientes no pueden evitar mostrarse un tanto indecisos sobre la mejor forma para pedir la mano. Todo ello mientras Manuel ha logrado hablar con Jana y le comparte sus sospechas, puesto que está convencido de que Abel está intentando separarlos.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 294 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Jana continúa acercándose, poco a poco, a Abel. A pesar de todo, sí que es cierto que es incapaz de sacarse de la cabeza lo que Manuel el comentó sobre el médico. Inevitablemente, empieza a dudar de él.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Curro continúa recuperándose a pasos agigantados, mientras que Alonso sigue con su investigación para descubrir qué ocurrió, exactamente, en la cacería. Razón más que suficiente para que Lorenzo y Cruz teman que el Marqués de Luján pueda descubrir toda la verdad.

¡Alonso ordena el aislamiento de Curro! Te dejamos un avance de los capítulos de la próxima semana de #LaPromesa 👉https://t.co/QHRsoTTHvq pic.twitter.com/Z2ZOQjww4M — La Promesa (@lapromesa_tve) February 18, 2024

En cuanto a Jerónimo, observamos cómo ha hecho saber a Pelayo que tiene un nuevo negocio con Mr Cavendish. Todo ello mientras que, por accidente, acaba descubriendo que Pelayo y Catalina han dado el paso de comprometerse. Algo que, desde luego, podría hacer peligrar todos y cada uno de sus planes.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Candela no ha dudado un solo segundo en hacer una advertencia a Vera. Y es que ella está absolutamente convencida de que, a pesar de todo, Lope continúa enamorado de María Fernández. Ella decide hacer oídos sordos y acepta el plan de disfrutar de un picnic junto a él, sin esperar que se fuera a llevar una gran decepción.

¡Buenos días #Promisers! Hoy, en #LaPromesa ➡ Vera y Lope se van de picnic

➡ Virtudes no está contando toda la verdad a Simona A las 17:30h en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/QHRsoTT9FS pic.twitter.com/hVkO85vcg8 — La Promesa (@lapromesa_tve) February 19, 2024

En cuanto a Pía y Rómulo, no han tardado en enterarse de que tanto Salvador como María Fernández estarían planteándose la posibilidad de casarse lo antes posible. Es entonces cuando les hacen saber que no van a poder hacerlo. Al menos por el momento. Algo que va a suponer un jarro de agua fría.

Por si fuera poco, observamos cómo Simona continúa inmersa en el proceso de acercarse, poco a poco y cada vez más, a su hija Virtudes. Así pues, Candela no tarda en confesarle que no le está contando toda la verdad respecto a su hijo, algo que provoca que se quede completamente sin palabras. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.