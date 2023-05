‘La Promesa’, capítulo 105: el secreto de Simona sale a la luz

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 104 donde, entre otras cuestiones, Petra ha descubierto juntos a Alonso y a Elisa.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 105 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo la situación de Simona y Candela parece haber llegado a un punto verdaderamente crítico. Y esto termina afectando gravemente al correcto funcionamiento de las cocinas.

La presión ha provocado que Candela revele, de una vez por todas, el verdadero motivo por el que se han distanciado. Se trata, a su vez, del gran secreto que Simona lleva escondiendo durante todo este tiempo. ¿En qué consiste? En que su marido acabó con la vida del marido de Candela, y ella lo ocultó en todo momento.

No te demores mucho, Lorenzo. Que Cruz no tiene infinita paciencia#LaPromesa ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/2R89cBPRhP — La 1 (@La1_tve) May 29, 2023

Esta confesión provoca un duro golpe en el servicio de palacio, ya que no tienen ni la más remota idea de cómo reaccionar. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Martina ha recibido noticias sobre Salvador para Lopez, y parece no ser muy buenas. Elisa no quiere pasar más tiempo en palacio, por lo que anuncia su inminente marcha.

Eso sí, no lo hará sin zanjar el asunto de la herencia del Barón y recibir todo el dinero que le dejó. Como es de esperar, Cruz no se muestra dispuesta a dejar que esto suceda. Es más, presiona a Lorenzo para acelerar, de una vez por todas, sus planes. Alonso, al mismo tiempo, ha presentado a Cruz los planes de Catalina para intentar modernizar la explotación. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.