‘La Promesa’, capítulo 104: Petra descubre juntos a Alonso y a Elisa

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 103 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Catalina ha confesado a Manuel que Jimena ordenó que maltratasen a Jana.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 104 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Jana ha empezado a trabajar en palacio, siguiendo las órdenes de Cruz. Al ser conscientes de su delicado estado de salud, todos se ofrecen a cumplir sus obligaciones. Entre ellos, Manuel.

La Marquesa y Lorenzo trazan su plan para conseguir deshacerse de la Baronesa. Ella, mientras tanto, no duda un solo segundo en acercarse de manera sugerente a Alonso. Petra es testigo de esta situación, por lo que no duda un solo segundo en hacer una advertencia a la Marquesa de lo que podría llegar a pasar.

El servicio se confabula para cubrir a Jana en sus tareas y que Petra no se percate de nada.

Cruz y Lorenzo barruntan cómo deshacerse de la baronesa de Grazalema.

Lo sucedido con Jana ha provocado, como no podía ser de otra manera, que Gregorio y Pía protagonicen la primera discusión desde que son marido y mujer. Él no tarda en sugerir que, por el bien de los dos, deberían separar lo personal de lo profesional. Pero ella decide dejarle claro que no hay absolutamente nada personal entre los dos.

Catalina se ha opuesto, en rotundo, a aceptar el préstamo de Lorenzo, ya que es consciente de que solo le va a traer problemas. Alonso, por su parte, cree que no hay otra salida. Lejos de que todo quede ahí, y para tratar de recuperar la confianza de Manuel, Jimena ha intentado pedir perdón a Jana. Pero Catalina decide hacerle una advertencia: Jimena no es tan buena como parece. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.