‘La Promesa’, capítulo 103: Catalina confiesa a Manuel que Jimena ordenó que maltrataran a Jana

La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias con más éxito en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 102 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Manuel decide cumplir con todos y cada uno de los deseos de Jimena, a pesar del lamentable estado en el que se encuentra Jana.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en el episodio 103 de la serie La Promesa. Así pues, observamos cómo Cruz, tras haber escuchado las constantes quejas por parte de Petra, ha dado una orden a Gregorio. ¿En qué consiste? En que Jana se reincorpore, de inmediato, a su trabajo.

Pía no logra comprender por qué el Mayordomo está actuando de esta manera, por lo que tienen una fortísima discusión. Gregorio trata por todos los medios de hacerla comprender que no puede actuar de esa manera ante las decisiones de los Marqueses. La ama de llaves no tarda en trazar un plan para proteger a Jana.

Cruz ordena a Gregorio que Jana se reincorpore de inmediato.

Catalina cuenta a Manuel que su esposa mandó maltratar a Jana en la casa de los Duques. No te pierdas el capítulo de hoy de #LaPromesa, a las 16:30 en La1 y en @rtveplay ⭕ https://t.co/tIIInVRkzy pic.twitter.com/NqM2n0cRjr — La 1 (@La1_tve) May 26, 2023

Catalina decide ir de frente, confesando a Manuel toda la verdad. Y es que Jimena ordenó que maltratasen a Jana durante su estancia en casa de los Duques, a modo de venganza por haber reparado, a escondidas, el avión. Todo ello mientras la chica y Martina, su prima, aprovechan la ocasión para alertar a Jana de las malas intenciones de Jimena.

Manuel, tras saber toda la verdad, decide enfrentarse a su mujer. Mauro, por su parte, no logra olvidar su amor por Leonor por lo que se gana la confianza de Martina para tratar de sonsacarle información. Alonso está tremendamente convencido de que deben aceptar el préstamo de Lorenzo y, de esta manera, olvidarse de negociar con la Baronesa.

A pesar de todo, tanto Cruz como Lorenzo tienen otros planes: buscar detalles oscuros del pasado de la Baronesa para obligarla a que renuncie a la herencia. A pesar de todo, Elisa se muestra de lo más contundente con ellos. Cruz, frustrada por no poder salirse con la suya, hace una peligrosa petición al padre de Curro: que se deshaga de ella. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.