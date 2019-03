Pau Clavero, concursante de 'Cam On!', ¿se alzará como ganador del concurso?

Pau Clavero, fotógrafo y youtuber catalán de 21 años, tiene un canal en la plataforma de vídeos con más de medio millón de seguidores, y una cuenta de instagram que siguen más de 350 mil personas.

Clavero se ha dado a conocer gracias a su talento con la fotografía, el joven influencer muestra en su cuenta de instagram el tipo de fotos que le gusta crear. Paisajes y retratos son lo que más se pueden ver en sus imágenes, pero este chico se atreve con todo.

Por ello, el programa de Cam On! Ha puesto a prueba su capacidad para improvisar y conseguir la mejor foto. 6 retos, 6 hastag y 6 fotografías para poder alzarse con un premio que otros 4 concursantes desean llevarse. ¿Está preparado Clavero para el reto?

Pudimos hablar con él y preguntárselo directamente. Según Pau, la experiencia en Cam On! fue “diferente a todo lo que había vivido” y estaba “muy orgulloso de haber participado en un programa así”. Y no es para menos, los retos tenían su complicación y cada uno se enfrentó a diferentes obstáculos, para Clavero no fue diferente, y nos cuenta los retos que más le costaron. “Uno sería el hasta #Me, porque no estoy acostumbrado a hacerme fotos a mí mismo, ya que yo hago fotografías a lo que veo, no a lo que yo soy” y el otro “sería #Happy, porque yo no hago fotografías con un tono feliz, son siempre como algo muy apagado, muy oscuro”.

En esta edición, Pau Clavero se enfrenta a Giovanna Bravar, Anna Linares, Antón Lofer y Alex Puértolas. Pero los productores nos adelantaron que podría haber una segunda temporada del programa, por lo que quisimos saber a quién le gustaría ver a Clavero en próximas ediciones. “Me gustaría ver a @devonart, y estaría bien que participara Marcos Alberca también”, estas son las propuestas de Clavero, ¿veremos a alguno de ellos próximamente?

Para terminar con nuestra entrevista, le hicimos a Pau Clavero la pregunta que todo el mundo se está haciendo: ¿te ves ganador de Cam On!? “No me veo ganador, creo que hay mucha competencia, al final mis compañeros se lo han currado muchísimo, e igual yo, a día de hoy, creo que me lo podría haber currado un poquito más, que no quiero decir que no me lo currara ojo, y también yo tenía un hándicap, que toda esta gente es de Madrid y yo soy de Barcelona, y no conocía las localizaciones, y un poco fui a ciegas”. ¿Será Clavero el ganador de Cam On!? O como dice él, ¿cualquiera podría ganar? No os perdáis los capítulos en Playz todos los lunes a las 20:00 hrs.