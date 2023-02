‘Planeta Calleja’ recibe a un invitado que salta de TVE a Cuatro

Planeta Calleja regresa una semana más con un nuevo invitado famoso que se atreverá a vivir la mayor aventura de su vida. Tras el programa protagonizado por Dulceida la semana pasada, el aventurero recibe hoy a esta estrella de TVE y de la moda que saltará a Cuatro.

«Te agradezco que me hayas traído aquí y me hayas buscado las cosquillas. Has llegado hasta lo más profundo de mí», así terminará este modisto el programa que protagonizará. Se tratra de un modisto que ha vestido a estrellas como Beyoncé, Madonna, Harry Styles o Rosalía y que acaba de presentar su nueva colección en la New York Fashion Week.

El elegido es Palomo Spain, diseñador de moda conocido en todo el planeta y que dio el salto a la televisión gracias a Maestros de la costura, el talent de TVE dedicado a la moda. Será el protagonista de un viaje por la Laponia Finlandesa junto a Calleja en una aventura en la que tendrá que desafíar al frío con sus mejores galas.

A partir de las 22:50 h, los espectadores de Planeta Calleja podrán conocer su origen en Córdoba, en la localidad de Posadas y contará cómo fue su infancia allí hasta que sus padres le apoyaron para viajar a Londres. En la capital británica se formó para conseguir lo que es ahora: uno de los grandes diseñadores del mundo.

En su viaje a Laponia realizará actividades como cruzar un lago helado en moto de nieve, pescar en un agujero abierto en el hielo, dejarse llevar por la corriente en un río en medio de un paisaje nevado o visitar una granja de renos.

También tendrán tiempo para competir en una carrera de trineos de velocidad, en otra en karts sobre una pista de hielo y para finalizar con un baño en un lago helado con una temperatura de -26º.

Lo que me divertí grabando el #PLANETACALLEJA de esta semana…! pic.twitter.com/3S7wZrCU7M — Jesús Calleja (@JesusCalleja) February 20, 2023

Palomo también se llevará al presentador a su terreno, por lo que Jesús se probará algunos de sus diseños que ha preparado para esta ocasión tan especial.

Esta nueva aventura se podrá ver a partir de las 22:50 h en una nueva entrega de Planeta Calleja en Cuatro.