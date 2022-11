‘Pesadilla en el paraíso’: Daniela Requena decide poner distancia con Iván

La relación de Daniela Requena e Iván Molina (o Iwan) dentro de Pesadilla en el paraíso ha sufrido un sonoro golpe. Ha sido ella la que se ha encargado de parar en seco lo que estaba naciendo entre ambos en el programa y ha dejado las cosas claras.

“Mi estado anímico está mucho mejor esta semana porque me he dado cuenta de que Iwan me gusta un poquito, me está ilusionando. Estoy súper cómoda a su lado, súper contenta y dejándome llevar, fluyendo”, contaba hace tan solo unas semanas la periodista. Él por su parte también estaba dispuesto a llegar más allá en su relación con Daniela. Sin embargo, la valenciana no estaba del todo contenta con cómo estaba transcurriendo todo.

Pese a que ambos se habían acercado mucho y todo parecía ir bien, Daniela tiene dudas sobre lo que Iván siente por ella y tampoco le han gustado algunos de sus comentarios. “Me caes muy bien, quiero que tengamos una relación de convivencia. No sé lo que puede pasar en un futuro, pero entre las desconfianzas, los comentarios…”, se ha sincerado.

Iván no se lo ha tomado bien nada bien: “Es lo que quería escuchar, a partir de ahora convivencia, ya está. Que vaya todo maravilloso”, ha ironizado el exconcursante de Insiders. Debido a su fuerte carácter y a lo contradictorio de la situación, el jugador de Póker no ha podido evitar enfadarse.

Parece ser que al final todo quedará como poco más que una atracción sexual entre Daniela e Iwan, que llegaron incluso a compartir caricias por debajo de las sábanas cuando durmieron juntos. Israel Arroyo, concursante también del programa e íntimo amigo de Requena, ya aseguraba que no veía futuro a esta relación y ha terminado por acertar.

Pesadilla en el paraíso parece no estar destinado para el amor ya que todas las relaciones que han surgido dentro del programa se han acabado rompiendo y además de malas maneras. No hay nada más que mirar a lo que pasó entre Steisy y Dani G. o entre Manuel y Danna Ponce.