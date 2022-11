‘Pesadilla en el paraíso’: Israel traiciona a Dani en las nominaciones

La amistad entre Dani G e Israel Arroyo parece que ha terminado definitivamente. Ambos concursantes siempre mostraron una buena amistad desde que comenzaron sus respectivas aventuras en Pesadilla en el paraíso, pero algo ha hecho que todo haya llegado a su fin entre los granjeros.

Prueba de ello han sido las nominaciones de la gala del pasado miércoles 16 de noviembre, momento en el que Israel sorprendió a todos al nominar al que era su mejor amigo en el reality. «Yo a Dani no le iba a nominar esta semana, pero por la tarde ha venido una persona y me ha dicho que estaba hablando con Bea de mí no muy bien», comenzó explicando el concursante.

«Lo puse en cuarentena, pero después de ver el vídeo de que una persona decía que si tengo doce años y él en vez de defenderme se ríe, esto es una llamada de atención para él. En ningún momento dice que pare porque soy su amigo», agregó el sevillano ante la atenta mirada de Dani G. Por ello, y tras escuchar sus palabras, no dudó en salir en su defensa.

«Nunca he hablado mal de él, esta misma tarde me ha dicho que no me iba a nominar nunca. Ha sido una puñalada por la espalda. Estás poniendo motivos donde no los hay. Llevamos tres semanas siendo amigos y apoyos. Que ahora pongas mi nombre ahí me parece de un falso tremendo», le dijo, sin miramientos.

Un fuerte cara a cara donde el novio de Bea Retamal no se quiso quedar callado y dijo todo lo que pensaba de Israel y su inesperada jugada. «Esta tarde me ha dicho hay que ganar el bastón de capataz para ir a por Iván y a por Manu, que también es su amigo. Pensé que esa doble cara la iba a tener con gente como él. Para estar en la retaguardia y en la zona de confort sin que nadie lo nomine. Va desenmascarándose él solo, primero con Manu y después conmigo», afirmó.

Pero, lejos de concluir el enfrentamiento, la situación entre ambos concursantes parecía ponerse cada vez más candente. Y es que, tanto Dani G como Israel terminaron subiendo de tono fuertemente. «Jamás esa doble cara y esa falsedad con alguien que te estás riendo», le reprochaba el exparticipante de La isla de las tentaciones al granjero. «¡Manipulador!», brotaba él, por su parte.