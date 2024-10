Pesadilla en la cocina conseguirá superarse una vez más con la visita a uno de los peores restaurantes que los espectadores podrán recordar en las nueve temporadas del programa de Alberto Chicote. Si ya fue complicado reflotar El italiano hace solo siete días, lo que tendrá que hacer el cocinero será prácticamente un milagro con lo que se encontrará en su visita al restaurante de Barcelona al que acude esta noche. Una plaga de cucarachas, comida en mal estado, telarañas, peleas entre los empleados y una enorme deuda son todos los ingredientes del terrorífico menú que laSexta tiene preparado para que los espectadores puedan ver a partir de las 22:30 h.

Un polígono de Granollers es el lugar al que el chef llegará montado en camión, ya que se trata de un restaurante en el que muchos trabajadores de la zona, entre ellos muchos camioneros. Allí se encontrará con Rendón, un cocinero y dueño que está completamente desesperado por intentar salvar su negocio, pero no es lo único que está en juego, ya que su mujer trabaja allí también y su matrimonio pende de un hilo. El local está abierto desde hace cuatro años, pero el público no responde desde hace tiempo, lo que está llevando al dueño a perder toda la motivación y su pasión, tanto que está descuidando la limpieza e incluso pone en riesgo la salud de los pocos clientes que acuden. Tanto tiempo lleva sin limpiar la cocina que las telarañas se pueden ver con solo un vistazo, pero también hay una enorme plaga de cucarachas que está completamente descontrolada y ya se puede ver en el comedor. El BrasasYmás tiene todavía más problemas, ya que el ambiente laboral no es precisamente bueno. Aída, Micaela y Simo (cuñado del dueño y hermano de Aída) critican que la comida sea de hospital y no dudan en solucionar cualquier problema a gritos e incluso llegando a las manos.

El equipo de Pesadilla en la cocina tendrá mucho que hacer en un local completamente descuidado y que necesita mucho cariño, pero el mayor de los problemas llega a la hora de hablar de números. Rendón ha ocultado a su mujer la enorme deuda que tienen, por lo que se sorprende al descubrir que es el triple de lo que ella piensa y que se trata de cientos de miles de euros.

Alberto se quedará sin palabras al entrar en la cocina en la que la suciedad se acumular desde hace más de un año, el tiempo que el dueño cree que lleva sin limpiar a fondo su lugar de trabajo, pero también ha descuidado por completo el cuidado de sus alimentos, teniendo marisco en mal estado. El chef también se enfrentará a un camarero que no tiene respeto por sus compañeros ni por nadie que acude al local.

Pesadilla en la cocina vuelve esta noche a las 22:30 h. con un programa que promete ser uno de los más recordados de su historia por llegar a uno de los peores restaurantes que se recuerdan en las nueve temporadas que lleva el programa en emisión.