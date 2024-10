¿Sigue abierto el restaurante El italiano? Así está tras el paso de ‘Pesadilla en la cocina’

Alberto Chicote se ha vuelto a poner la chaquetilla para acudir en ayuda de El italiano, un restaurante situado en la localidad barcelonesa de Olesa de Montserrat. Allí se ha encontrado una pizzería en la que uno de los dueños prefería centrarse en su faceta como actor y bailarín mientras se olvidaba de atender a las necesidades de su negocio. Tras el paso de Pesadilla en la cocina mucho ha cambiado en el local, unos cambios que ya se notan en su carta y en el comedor después de meses de la grabación del programa, algo que ocurrió a comienzos del mes de enero de 2024. Tras su emisión en laSexta, así está el restaurante actualmente y esto es lo que dicen los clientes que han pasado por allí.

Lo primero que hay que explicar es que el restaurante sigue abierto y se mantiene en la Calle Arquebisbe Ramón Torrella, 16, Olesa de Montserrat, una dirección que muchos de los fans del programa querrán saber para acudir a descubrir si ha mejorado el servicio y la comida. Está abierto de miércoles a lunes, cerrando los martes para descanso del personal. También mantiene sus espectáculos durante los fines de semana, uno de los puntos que no ha gustado nada a Chicote, pero que finalmente ha accedido a dejar un espacio a modo de escenario para que Manuel pueda bailar ante los comensales, aunque también acuden artistas invitados, tal y como se puede ver en sus redes sociales anunciado. Como hacen muchos de los negocios, han aprovechado su exposición en televisión para darse publicidad, por lo que deberá aprovechar el momento de popularidad que ahora vive.

Así está el restaurante El italiano en la actualidad

Manuel ha hablado con Teleolesa, el canal de televisión local de Olesa de Montserrat, y ha contado que fue una experiencia «muy divertida» aunque «bastante estresante» durante la semana que duró la grabación de este capítulo. Pese a todo, está contento porque ha sido «una oportunidad» porque todos los consejos que les ha dado los han «puesto en práctica».

Manuel asegura que volvería a grabar más programas de Pesadilla en la cocina porque es una manera de «aceptar los errores», algo que hizo durante el transcurso de las grabaciones. La organización a la hora del servicio entre los camareros ha sido uno de los puntos fuertes, ya que ahora pueden dar una mejor atención los sábados y los domingos, que son los días en los que llenan por completo.

Cambio de plantilla tras el paso de Pesadilla en la cocina

Tal y como cuenta en la citada entrevista, El italiano ha tenido que cambiar a las dos camareras que aparecen en el programa, aunque en este caso ha sido por culpa de sus estudios y «no se lo podían combinar». Asegura que tiene «un gran aprecio» por ellas y lamenta que no hayan podido seguir. Lo que no ha cambiado es la plantilla de pizzería, en la que sigue su socio Alesio, y la cocinera que dejó un gran sabor de boca a Chicote con sus consejos.

«Hemos mantenido el mismo menú, lo único que lo hemos mejorado», por lo que han cambiado algunos platos que el chef dejó tras su intervención. Los curiosos que acudan en los próximos días solo encontrarán tres platos de los que se han podido ver en televisión como son el ragú de toro y la focaccia, manteniendo así, según sus palabras, la «esencia que dejó Chicote».

El optimismo es tan grande anuncia que su intención es abrir algún restaurante más por alguno de los pueblos de alrededor e incluso piensa que «ojalá se convierta en una franquicia». De esta forma demuestra que quiere seguir adelante con el negocio.

Las opiniones de El italiano

Aunque sus dueños se muestran muy orgullosos, es la opinión de los comensales la que importa. El restaurante tiene una puntuación de 4,1 sobre 5 en Google, coincidiendo la mayoría de opiniones en dejar claro que la comida es buena, especialmente las pizzas, pero el servicio de camareros sigue teniendo algunos problemas.

«Estuvimos yo y mi esposa ayer día de la inauguración después de pasar el chef chicote con su equipo, y la carta nueva era fabulosa y las pizzas grandes y deliciosas todo ese día fue genial enhorabuena, a todo el personal de sala volveremos sin duda», escribió una clienta hace meses.

Más reciente es una opinión que resalta los cambios que han tenido tras el paso del programa. «La verdad se nota que es comida de calidad, la pasta buenísima, al dente y con la salsa deliciosa. Las pizzas son inmejorables, de las mejores que he probado en España, no se si Chicote hizo bien o no, pero el servicio fue muy bueno, volveremos muy pronto», escribe un cliente que pasó por allí recientemente.