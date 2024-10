‘Pesadilla en la cocina’, hoy: Chicote se enfrenta a un dueño que se ha quedado calvo por las deudas

Pesadilla en la cocina sigue recorriendo los rincones de España en busca de restaurantes en apuros y Alberto viajará desde Huelva, su último destino la semana pasada, hasta las montañas de Barcelona, donde tendrá mucho trabajo por delante para recuperar una pizzería que se encuentra en un pueblo turístico y en la que la que las deudas están provocando que uno de los dueños se haya quedado sin pelos. Los dos socios del negocio fueron pareja en el pasado, pero la falta de dinero les ha obligado a seguir viviendo juntos pese a que la relación ha terminado, por lo que los problemas del trabajo se los llevan a casa y viceversa.

El italiano es un restaurante situado en la localidad barcelonesa de Olesa de Montserrat, en plena montaña y donde los clientes tendrán espectáculo en muchos de los servicios. Además de que por allí pasan cantantes, drag queens y bailarines, la cocina y los camareros ofrecen su propio show lleno de gritos y broncas, consiguiendo el cocktail perfecto para que la experiencia sea un auténtico desastre. A eso hay que sumarle que los dos jefes no saben mandar y están más preocupados de sus caprichos, por lo que Allesio no conoce la deuda real que tiene su empresa mientras que se refugia en el horno de pizzas. Manuel, el otro socio, lleva las cuentas completamente controladas, por lo que ha esperado el tiempo necesario para poder echarle en cara a su ex que deben más de 40.000 euros.

Pero el desastre lo completan dos camareras que no se saben la carta y cometen errores, una cocinero que nunca antes había trabajado como cocinera y una carta de más de 70 platos que hace imposible que los pedidos puedan salir como se anuncian. La nefasta organización ha provocado que las pizzas, que es lo único bueno que ha probado Chicote, no sean el suficiente reclamo como para que la gente vuelva.

Este reto no será suficiente con un reforma, ya que ganar dinero es una prioridad para salvar el negocio, pero especialmente a Manuel, que es la persona sobre la que pesan los préstamos. La presión sobre sus hombros en tanta que dice haber sufrido la pérdida del pelo por culpa del estrés y que tiene problemas para dormir por lo mismo.

Pesadilla en la cocina ofrecerá una nueva carta, mucho más corta, además de enseñar a todos los trabajadores el funcionamiento de un local profesional de hostelería para no perder dinero y conseguir que los clientes quieran repetir, algo importante cuando el negocio está en un pueblo. También deberá conseguir que los espectáculos se mantengan, pero que no roben tiempo del servicio y el trabajo de Manuel, que prefiere dedicarse al espectáculo y no a tomar las riendas de su restaurante.

Un nuevo capítulo del programa de laSexta se podrá ver a partir de las 22:30 h. en una noche muy especial, ya que La Revuelta tendrá que cambiar su horario por el fútbol y atrasará su hora de comienzo para competir directamente contra Chicote y compañía.