‘Pecado original’, capítulo 34 (Temporada 4): Ender decide intentar reconciliarse con Kaya

No es ningún secreto que Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular. En todos los sentidos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 33 de la Temporada 4 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo el inesperado e impactante regreso de Kaya ha puesto patas arriba todos y cada uno de los planes que había establecido Ender. ¡Se ha quedado completamente sorprendida!

Y siendo honestos, no es para menos. Sahika, por su parte, trata por todos los medios de seguir con su objetivo de vencer, de forma definitiva, a Ender. De esta manera, no tarda en utilizar a Kaya, mientras que las coincidencias le vuelven a unir a Ömer. Es evidente que sus planes no están saliendo como ella esperaba, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo, a pesar de todo lo vivido y del daño que se han hecho mutuamente, Yildiz se ofrece a dar la mano a Ender. Pero no lo hace con gusto, sino porque es consciente de que su mentira puede salir a la luz en cualquier momento. ¡Y es algo que no está dispuesta a permitir!

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 34 de la Temporada 4 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Yildiz decide arriesgarse y jugar una última vez. La joven no tarda en darse cuenta de que va a perder a Çagatay en cualquier momento. Por suerte para ella, no acaba ocurriendo.

Ender, por su parte, trata por todos los medios de intentar reconciliarse con Kaya a pesar de todo lo vivido. Eso sí, la protagonista no puede evitar sospechar de él. No entiende qué hay detrás de su repentino y sorprendente regreso.

Cansu se queda sin palabras al darse cuenta de cómo todas y cada una de las puertas se van cerrando en su cara. Una por una. Es entonces cuando la joven parece haber encontrado la solución en un plan de venganza, que empieza a hacerlo efectivo al irrumpir en una fiesta que había organizado Hasan Ali. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie turca Pecado original en Antena 3 y atresplayer.