‘Pecado original’, capítulo 23 (Temporada 6): Yildiz se reconcilia con Dogan y provoca la ira de Julia

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después. ¡No están dejando indiferente a nadie!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 22 de la Temporada 6 de la exitosa serie turca Pecado original. De esta manear tan concreta, somos testigos de cómo Yildiz se queda completamente sorprendida y sin palabras. Y todo porque ha visto a Julia y a Dogan juntos. ¡Es algo que no estaba en sus planes!

Dogan, como no podía ser de otra manera, trata por todos los medios de demostrar que es inocente y que nada de lo que está imaginando es real, ni mucho menos. A pesar de los esfuerzos, parece que no va a ser suficiente. El empresario, por si fuera poco, se muestra tremendamente disgustado con la amistad de Ata y Yildiz.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo la relación de Selim y Kumru continúa en secreto. Es evidente que son conscientes de las consecuencias si son descubiertos, pero no les importa asumir ese riesgo. Todo ello mientras la visita de Kumru a Selim está repleta de eventos que van a marcar un antes y un después en su relación.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 23 de la Temporada 6 de Pecado original. Así pues, somos testigos de cómo, dadas las circunstancias, Yildiz empieza a darse cuenta de que no todo está a su favor. Por ese mismo motivo, acaba cediendo al dar el paso de reconciliarse con Dogan.

Por lo tanto, no tardarán en comenzar con los preparativos de la boda. Al escuchar que el empresario va a dar este importantísimo paso en su vida, Julia no tarda en tomar ciertas medidas para conseguir su nuevo objetivo. ¿En qué consiste, exactamente? En poner a Dogan en contra de Yildiz.

Es más que evidente que no va a parar hasta lograrlo, sin importar en absoluto las consecuencias. Por si fuera poco, hay que tener en cuenta algo más. Y es que Ender ha trazado un nuevo y sorprendente plan para vengarse de Julia después de que ésta no cumpliese con la promesa que le hizo. Es algo que no le va a perdonar. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.