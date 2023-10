‘Pecado original’, capítulo 15 (Temporada 3): Ender descubre que es víctima de una conspiración

Pecado original, con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular. ¡No está dejando indiferente a nadie!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 14 de la Temporada 3 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ender y Yildiz unen fuerzas para tratar de derrotar, de una vez por todas, a Sahika. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que ella no se queda de brazos cruzados.

¡Ni muchísimo menos! Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Halit se muestra completamente decidido a no permanecer en silencio, bajo ningún concepto, frente a los nuevos y contundentes movimientos de Nadir. Éste, por su parte, recibe ayuda de alguien que deja a Halit completamente en shock.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 15 de la Temporada 3 de Pecado original. De esta manera tan concreta, vemos cómo Yildiz ha entregado a Nadir una fotografía para poder salvar la vida de Halit. Es más, no tarda en estallar todo por los aires en la Mansión Argun. ¡Y no es para menos!

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo para Halit no es para nada fácil encontrar quién provocó esta situación. Al fin y al cabo, solamente sospecha de una persona: Ender. La madre de Yigit no tarda en darse cuenta de que es víctima de una terrible conspiración. Así pues, dirige sus esfuerzos hacia otro camino. Ender y Yildiz se molestan mutuamente, mientras Sahika continúa con su objetivo en secreto.