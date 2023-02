‘Pecado original’, avance del capítulo de hoy: Ender Argun le hace esta inesperada propuesta a Yildiz

Antena 3 ha vuelto a renovar su catálogo de ficciones y esta vez lo ha hecho de la mano de una nueva producción turca. Presentada bajo el título de Pecado original, la cadena ha introducido a los espectadores la ficción que tomará el relevo de Tierra amarga, la cual está apunto de cerrar su ciclo en la parrilla televisiva española.

Con el objetivo de ir mostrando un poco de esta apasionante historia que ha conquistado al público a nivel internacional, la cadena emite este domingo 19 de febrero el primer capítulo de Pecado original. Un episodio que aterriza en horario prime time, a las 22:00 horas, y que promete no decepcionar a nadie.

“¡Eres una muerta de hambre!”: #PecadoOriginal, el domingo, a las 22:00h, estreno en @antena3com y después…nuevo capitulazo de #SecretosDeFamilia.💥😏 ¿Te lo vas a perder?https://t.co/kOFTWTuOjN pic.twitter.com/JeNvNNgBqd — La Tetería Turca (@lateteriaturca) February 13, 2023

Asimismo, en esta primera entrega de Pecado original conoceremos al personaje de Yildiz. La vida de la joven cambia por completo cuando el destino cruza en su camino a Ender Argun. Sin embargo, lo que no se imagina es que el objetivo de la empresaria sea involucrarla en algo que seguramente nunca pensó hacer.

Ender Argun quiere que Yildiz sea partícipe de su plan de divorcio, pues quiere sacar un beneficio de él, y ella se ha convertido en la mejor solución a sus problemas. Una propuesta que, como era de esperar, deja completamente en shock a la joven.

Ante ello, Yildiz no sabrá como actuar ante una propuesta tan deshonesta por parte de la mujer. Necesita el dinero, pero no tiene claro si está dispuesta a aceptarlo a este precio. ¿Qué decisión tomará? No te puedes perder el gran estreno de Pecado original, la nueva serie turca de Antena 3 que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo.