Paul Thin, concursante de ‘OT 2023’, recibe el apoyo de Bizarrap y Milo J tras su actuación en la Gala 9

OT 2023 sigue creciendo y expandiéndose, ya no solo los fans del programa están pendientes del concurso, los famosos también están al tanto de la edición. Y no solo los nacionales, grandes artistas internacionales les han mandado mensajes de apoyo y cariño a los concursantes. Este ha sido el caso de Bizarrap y Milo J con Paul Thin.

El concursante granadino cantó en la pasada Gala 9 la Bzrp Music Sessions, Vol. 57, el éxito del productor argentino junto a Milo J. Fue su canción elegida para defender su nominación. Esta es la tercera vez que se canta una canción del productor en OT 2023 y en todas ellas ha participado el concursante andaluz, pero, esta vez, como solista.

Bizarrap: He visto los ensayos que has ido haciendo y te va a ir bien seguramente… Poco se habla de que Paul se entero y se lo conto en petit comite a Lucas y Naiara para luego tener en la postgala el mensaje del Biza #OTGala9 pic.twitter.com/3txCuVV6iU — ʟᴀ ᴄʜᴇ. •ᴗ• (@eliynohaymas) January 29, 2024

El joven ha querido subir su nominación al siguiente nivel e implicarse aún más en la creación de la actuación, participando en la producción de la base de la canción y creando la coreografía él mismo. En la gala se notó cómo el andaluz se había unido de una forma especial con la canción y no ha pasado desapercibido.

Uno de los creadores de la canción, Bizarrap, quiso mandarle un mensaje de agradecimiento por su actuación a Paul Thin: «Sé que me invitaron pero no pude ir porque estoy trabajando mucho acá en Argentina. Les mando un saludo a todos los participantes, a todo el público y especialmente a Paul, que sé que está haciendo la canción de Milo. Espero que te haya ido muy bien, amigo. Vi los ensayos que estuviste haciendo y te va a ir muy bien seguramente porque sos muy bueno. Un abrazo grande, Paul, desde acá en Argentina».

QUEEEEE MILO J SUBIENDO A PAUL A SUS HISTORIAS, LO DE PAUL ES INCREÍBLE. pic.twitter.com/HLnjbbskD6 — 𓆰𓆪 𝑷𝒆𝒓𝒆𝒛 𓆰𓆪 (@02_nsperezz) January 30, 2024

Por su parte, Milo J, el cantante del tema ha querido compartir la actuación del joven en sus historias de Instagram dándole un mensaje de agradecimiento y ánimo. A pesar de que este detalle no ha llegado a oídos del concursante ya que dentro de la academia no pueden conocer nada del exterior, conocerá todo el apoyo que ha estado recibiendo de los artistas a los que admira cuando salga del programa.

El camino hacia la final

El próximo lunes 5 de febrero tendrá lugar la Gala 10 del programa en la que se elegirán a los 3 primeros finalistas de OT 2023. Será una noche decisiva dentro del concurso en la que los concursantes ya se lucen con canciones escogidas de una lista proporcionada por ellos mismos para poder explotar al máximo su esencia.

La canción grupal de la próxima gala será We Are Young de Fun y Janelle Monáe. Los últimos nominados del concurso, Lucas y Chiara, cantarán I Don’t Want To Miss A Thing de Aerosmith y You Oughta Know de Alanis Morissette respectivamente. La Nómada Favorita de la semana, Naiara, cantará DESPECHÁ de Rosalía. Juanjo interpretará Take On Me de A-Ha. Para Ruslana, uno de los grandes temas de Pablo López, El Mundo. Martin cantará una canción de uno de los artistas invitados de las pasadas galas, Sen Senra: Ya No Te Hago Falta. Bea interpretará Se Acabó de María Jiménez. Por último, Paul Thin, el concursante salvado del programa, cantará Paenamorar de Paula Cendejas.