La actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ que padece cáncer por tercera vez

Sorpresa entre los seguidores de Pasión de Gavilanes, la mítica telenovela, al descubrir que una de sus protagonistas anunció que padece cáncer por tercera vez. La noticia ha sido confirmada por ella misma en su cuenta de la red social Instagram.

La actriz estadounidense, aunque nacionalizada colombiana, Kristina Lilley forma parte de la historia desde que se diera a conocer gracias al papel de Gabriela Acebedo, la madre de las tres hermanas Elizondo. Lo que pocos saben es que desde hace más de una década vive una larga lucha contra la enfermedad.

Tal y como ha comentado en un vídeo en el que ella misma habla para los espectadores, sabe que padece cáncer de mama desde hace dos meses, aunque no ha querido hacerlo público hasta ahora. En él, asegura que vive «momentos difíciles que poco a poco se van superando».

«Hace dos meses me volvieron a diagnosticar un cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana… Me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga. Y bueno hacer lo que hay que hacer», decía a sus fans la actriz de Pasión de Gavilanes.

Pese a que se trata de un complicado momento, por sus palabras parece que está muy esperanzada «De esto yo aprendo que nosotras no somos ni fuertes ni guerreras. Somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones… Y eso es lo que nos hace fuertes».

Quiso lanzar un importante consejo para todas las mujeres que la pudieran estar viendo: «Es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo». De esta forma anima a que se hagan revisiones preventivas con cierta continuidad para descubrir la enfermedad con tiempo.

Por desgracia no es la primer avez la actriz Kristina Lilley se tiene que enfrentar a un diagnóstico de cánce. En el año 2010 recibió la noticia de que padecía cáncer de cuello uterino, del que pudo salir bien parada gracias a los médicos.

En 2013 la enfermedad volvió a la vida de la intérprete de Pasión de Gavilanes, que tuvo que pasar por el quirófano: «También fue una detección cercana, fui muy afortunada. Me hicieron la cirugía, me removieron el tumorcito, tuve unas 16 sesiones de radioterapia», explicó a los medios.