‘Pasapalabra’: ¿Quién ganó el Rosco ayer tras una emocionante batalla?

Una tarde más, Pasapalabra regresó a Antena 3 para ofrecer a los espectadores de la cadena los nuevos programas del popular show de las letras. Un encuentro donde el público ha comenzado ha adaptarse a las novedades de los juegos que han aterrizado en el plató con la llegada del verano.

Sin embargo, lo que no ha cambiado nada ha sido el tan ansiado, y a la vez temido, Rosco. De hecho, recientemente se pudo vivir una batalla épica entre Moisés y Fer. Pues, está claro que los concursantes están cada vez más cerca de llevarse a casa el bote de 556.000 euros.

Tal y como se pudo comprobar, Fer realizó una primera vuelta de infarto. Una táctica que le sirvió para sumar 21 aciertos en tan solo tres rondas, siendo trece de sus letras en verde durante esta última. Por su parte, Moisés, no comenzó la jugada con tan buen pie.

El concursante quedó un poco rezagado durante este Rosco. Una situación que Fer aprovechó para sumar una palabra más a su partida y tener el lujo de especular. Fue entonces cuando Moisés pudo reaccionar a tiempo y se metió en el bolsillo un total de doce aciertos consecutivos. Una buena jugada donde se ha acercado bastante a su rival.

Sin embargo, y a pesar de las letras conseguidas, a Moisés todavía le quedaba un pequeño camino por delante para poder igualar a Fer. Al final, ambos han concluido el reto de Pasapalabra con 22 aciertos y 3 letras sin responder. Un claro empate, pero que ha sido el fruto de una emocionante lucha.

“Menos mal que no he dicho nada”.

¡@LaGuardiaMoises decide no arriesgarse porque no lo tenía nada claro y se produce un empate entre ambos! #Pasapalabra803

