‘Pasapalabra’ se despidió este miércoles de Jaime, uno de los concursantes más queridos tanto por los espectadores, como por todo el equipo del programa y por supuesto por su contrincante, Orestes. El concursante fue eliminado en la silla azul, abandonando concurso después de 102 programas.

La despedida de Jaime fue una de las más duras que se recuerdan del concurso de Antena 3. Con la eliminación del concursante, se rompió el duelo más largo de esta etapa de ‘Pasapalabra’. Un duelo lleno de compañerismo y en el que se ha forjado una gran amistad entre Orestes y Jaime, como ambos demostraron este miércoles tras la eliminación del concursante.

Orestes se mostró muy afectado tras la eliminación de su compañero. Tanto el concursante como Roberto Leal no pudieron ocultar su tristeza al tener que despedirse de Jaime, después de más de un centenar de tardes juntos en el plató del programa.

«Ya que no me lo puedo llevar yo, que vaya a por ello y espero ser uno de los primeros en darle la enhorabuena cuando se lo lleve», exclamó Jaime mientras que Orestes se lamentaba por no poder luchar por el bote mano a mano junto a su compañero.

Tras su despedida, Jaime expresó que durante los 102 programas en ‘Pasapalabra’ ha experimentado una evolución. «He crecido como concursante», afirmó ante las cámaras del programa. Además, explicó que ha «aprendido a soportar las malas rachas» y a no venirse abajo por la presión de jugar en la temida silla azul. Además, se mostró muy orgulloso de pasar a formar parte de ‘El club de los centenarios’ como Pablo Díaz o el propio Orestes.

Aunque ya no podrá luchar por el bote, el concursante onubense se lleva 70.800 euros. «Me da para hacer todo lo que quiero de sobra», aseguró ante las cámaras de Antena 3. Entre sus propósitos, se encontraba hacer un viaje o montar su propia biblioteca.

Por otro lado, antes de terminar el programa y de dedicárselo a Jaime, Roberto Leal sorprendió a los espectadores al anunciar un compromiso de «la gran familia de ‘Pasapalabra’ con Jaime. Aunque de momento, el presentador no ha querido desvelar más detalles.