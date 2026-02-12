Pablo Motos, obligado a pedir perdón por las palabras de Rosa Belmonte: «Comentario desafortunado»

El miércoles fue un día en el que El Hormiguero y Pablo Motos fueron actualidad debido a un desafortunado comentario lanzado por Rosa Belmonte en plena tertulia de actualidad cuando hablaban de Sarah Santaolalla, la polémica tertuliana que trabaja en Cuatro y TVE. 24 horas después, y tras el revuelo general que se organizó, la propia escritora acudió a las redes sociales a pedir perdón por sus palabras, algo que repitió Motos al comienzo de su programa. El valenciano interrumpió el habitual ritmo frenético del arranque, con bailes y mucho ritmo, para bajar las revoluciones y ponerse serio durante algunos segundos.

Todo llegó después de que en la noche del martes, Motos quisiera hablar de Santaolalla, a la que vio en el programa En boca de todos, de Cuatro, donde es tertuliana habitual. «No lo puedo evitar. Esta mañana estaba viendo la tele, he puesto Cuatro y he visto a una tertuliana decir que Felipe González, después de estas declaraciones, es un traidor», fue lo que dijo. Debido a que el presentador no dijo el nombre de la tertuliana, Belmonte le preguntó si se estaba refiriéndo a «esa que es la mitad tonta y la mitad tetas», una frase que sin duda estaba dedicada a Santaolalla.

En ese momento se produjo un silencio incómodo en la mesa que Belmonte no aprovechó para reconocer su error, algo que habría servido para parar (en cierta manera) la polémica, pero no fue así. Motos quiso pasar lo antes posible por delante de esta historia, quizás intentando que no ocurriese lo que ha terminado pasando.

Momentos después de aquella frase las redes sociales se llenaron de críticas hacia Rosa Belmonte y hacia el programa, siendo la más destacada la de varios miembros del mundo de la política. Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, llegó a decir que desde El Hormiguero se habían convertido los platós en un estercolero. Miembros del Gobierno como el ministro Óscar Puente también se han ido sumando en las últimas horas a las reacciones contra Belmonte y El Hormiguero.

Las disculpas de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Tras las disculpas en X (antes conocido como Twitter) de Belmonte, el presentador ha querido hacer lo mismo en su programa. «Antes de empezar el programa me vais a permitir que pida perdón por un comentario desafortunado que hizo ayer Rosa Belmonte en la tertulia», arrancaba.

«A veces pasa que, con la velocidad del directo, a la vez que estás diciendo algo, estás pensando que no deberías haberlo dicho, pero eso no quita que metimos la pata», aseguraba. «Como ni es el estilo de Rosa, ni del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos, nos esforzaremos por que no vuelva a suceder», así trató de zanjar la polémica.