La nueva temporada de ‘La Voz’ ha arrancado de forma oficial y lo ha hecho con numerosas novedades que prometen no decepcionar a nadie. Una de ellas ha sido la incorporación de Pablo Alborán al resto de coaches estrella del programa, siendo esta su primera intervención en el reality show de Antena 3.

Por esa parte podría decirse que juega con desventaja en comparación al resto de sus compañeros, Malú, Luis Fonsi y Alejandro Sanz, pero lo cierto es que el artista malagueño ha demostrado que ya se ha hecho con el programa. Un situación que ha dejado muy clara lanzándole un inesperado «zasca» al mismísimo Alejandro Sanz.

Todo comenzó cuando Pablo Alborán le preguntó al resto de sus compañero si por casualidad tenían un «boli plateado». Y entonces se produjo la reacción. «¿Un boli plateado?», expresaban extrañados Alejandro Sanz y Malú casi al unísono. Instante en el que Alejandro Sanz advirtió bromeando: «Es que haces unas portadas muy oscuras, Pablo».

Un comentario que fue respondido por Alborán, que terminó dejando a todos sin palabras y salió completamente coronado. «Bueno, es que la luz está dentro», respondió el malagueño de lo más natural. La cara de Malú fue todo un poema, pero las declaraciones posteriores de Alejandro Sanz no dejaron indiferente a nadie.

Tras las cámaras, el artista madrileño aseguraba que Pablo ya se había hecho con el programa. «Eso está ensayado, no me creo que se te haya ocurrido eso a ti», seguía bromeando Alejandro Sanz con el apoyo de Luis Fonsi. Sin lugar a duda, uno de los momentos más inesperados de todo el programa. Y es que, lo que está claro es que esta edición de ‘La Voz’ va a venir cargada de momentazos, no solo protagonizados por los concursantes, sino también por los coaches de la edición.