‘Outer Banks’: final explicado de la parte 1 de la temporada 4 de la serie de Netflix

Ha sido una larga travesía, pero el equipo de Netflix ha cumplido su palabra. Tras conquistar a todos con el lanzamiento de la tercera temporada de Outer Banks, la cual fue estrenada el pasado mes de febrero de 2023, la plataforma ha añadido a su catálogo sus nuevos capítulos. La cuarta temporada ha tardado más de un año en salir a la luz, pero esa no ha sido su única novedad. En lugar de publicar la totalidad de sus episodios, los altos cargos de la plataforma de streaming han apostado por poner al alcance del público solamente 5 de sus entregas. Un movimiento que parece ser cada vez más común entre sus ficciones, pues ya lo ejecutaron en su día con producciones como Los Bridgerton, Stranger Things o The Crown, entre otras.

La primera parte de la cuarta temporada de Outer Banks ya se encuentra disponible en Netflix y sus episodios han vuelto a lograr su objetivo: dejar a todos con la miel en los labios. Por suerte, no habrá que esperar demasiado para poder ver la continuación de la historia, pues el resto de entregas estarán disponibles a partir del 7 de noviembre. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en el episodio presentado como Albatros? Todo lo que se creía saber de uno de sus protagonistas ha sido una completa mentira. Un giro de guion que nadie se esperaba y por el que muchos necesitan una explicación. ¡ALERTA SPOILERS!

Final explicado de Outer Banks

El episodio refleja el momento en el que JJ recibe una misteriosa carta. Sin verlo venir, el objeto señala que le pregunte a su padre por Albatros. Una situación que lo hace dudar, pero que decide hacer. Sin embargo, lo que jamás imaginó fue que le contaría que, en realidad, no es su hijo.

Al parecer, el joven es hijo de Larissa Genrette y ese nombre es el que tenía el barco en el que la mujer falleció. Esta revelación muestra que el padre de JJ es Chandler Groff y su abuelo es Wes Genrette. Por lo tanto, no solo sería un «Kook», también es descendiente del mayor antagonista de los Pogues.

JJ, por su parte, se encuentra en estado de shock. El joven no quiere creer lo que el hombre que creía su padre le está contando. Está acostumbrado a escuchar mentiras de su parte, pero no puede evitar creerle. Un suceso completamente inesperado que será tratado en la segunda parte de la serie.

Mientras tanto, Sarah y Pope se encuentran atrapados en una cripta que se está llenando de agua. No tienen ni idea de como salir, por lo que si no actúan rápido morirán ahogados. Pero, en el último episodio no hubieron indicios de saber qué hacer.

De momento, lo único que saben los espectadores de Outer Banks es que John B y Cleo se encuentran fuera. Lo más probable es que sean ellos quienes les ayuden a salir. Pero, cualquier cosa puedes suceder. Para saber lo que sucederá en el capítulo 4×06 habrá que esperar un par de días más.