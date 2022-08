José Ortega Cano ha vuelto a pronunciarse y esta vez lo ha hecho de forma sosegada. El ex torero ha hablado sobre los rumores que ponen sobre la mesa su separación con Ana María Aldón.

Tras su enorme enfado con la prensa y con el elenco de Sálvame hace tan solo unas semanas, Ortega Cano parece haberles dado tregua. El cabreo del ex torero fue evidente cuando la prensa quiso preguntarle acerca de su supuesto divorcio con Ana María Aldón.

El diestro, que se tomó a mal cada pregunta realizada por el equipo de prensa, se enervó tanto que, ahora, su actitud ha sorprendido enormemente a todo el mundo.

El ex cónyuge de Rocío Jurado ha aparecido ahora en televisión para plantarle cara, de nuevo y de forma más amable, a todos los rumores que cuestionan que su relación matrimonial haya parado en buen puerto.

José Antonio León, uno de los reporteros de Sálvame, ha acudido a las calles que el ex torero suele frecuentar para tener una pequeña charla con él. Amena, corta, pero eficiente. Así ha sido la pequeña toma de declaraciones por parte de José Antonio León a Ortega Cano.

Y es que, el ex torero, iba dando un paseo en bicicleta cuando el reportero se ha acercado a este. Ortega Cano, que no ha parado de pedalear durante la serie de preguntas que el periodista le ha realizado, ha comenzado diciendo que no está “para nada” nervioso.

Ortega Cano, que ha respondido al periodista bromeando cuando este le ha preguntado si le molesta que le hagan ‘x’ preguntas, ha soltado por su boca junto a una carcajada: “Hombre, ¡contigo a morir!

Ante la pregunta sobre cómo van las cosas con Ana María Aldón, su aún supuesta esposa, Ortega Cano ha respondido bastante pensativo: “Pues… está bien, está bien. No le veo ninguna parte a este tema que sea negativa”.

Ortega Cano, sobre los rumores de separación de Ana María Aldón: «Aunque sea mal, que hablen» #yoveosálvame https://t.co/N0TYJDl2mG — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 17, 2022

El periodista le ha preguntado acerca de los rumores de su separación, a la misma vez que si le molesta el hecho de que todo el mundo hable sobre este tema. “Hombre por un lado que hablen como se dice, aunque sea mal, que hablen”, se ha ceñido a decir el diestro.

En paralelo a esto, Ana María Aldón también ha aceptado el hecho de hacer declaraciones acerca del tema que tanto interesa a los españoles. La diseñadora, ha asegurado que actualmente se encuentra “bien”, y ha sostenido que Ortega Cano ha respondido esta vez a la prensa “como debe ser”, admirando su amabilidad.