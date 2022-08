Ortega Cano, inevitablemente, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la prensa del corazón. Muchos son los que han confirmado que su matrimonio con Ana María Aldón está completamente roto, pero lo cierto es que ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto. Al menos por el momento.

Recientemente, el exdiestro ha vuelto a dar de qué hablar. No es ningún secreto que no lleva para nada bien las continuas preguntas por parte de los periodistas. A tal punto llega la cosa que Ortega Cano ha tenido un enfrentamiento con Arnau, uno de los reporteros del programa Socialité de Telecinco.

“¿Cómo está usted? ¿Va a venir Ana María estos días por aquí, maestro?”, comenzó preguntando el reportero. “¿Se va a divorciar al final? ¿Usted y Ana María están bien entonces, o van a seguir negando lo evidente?», cuestionó. Todo ello mientras el diestro trataba de alejarse del lugar montado en su bicicleta.

Ortega Cano amenaza con agredir a un reportero de #Socialité588 https://t.co/xKKrNBKYQi — SOCIALITÉ (@socialitet5) August 14, 2022

Eso sí, el padre de Gloria Camila exclamó lo siguiente: “¡Váyase usted a mamarla a Parla! ¡Que me deje tranquilo!”. Lejos de que todo quede ahí, el exmarido de Rocío Jurado fue levantando el tono de voz de manera progresiva: “Te voy a dar un ‘esto’ que te vas a enterar, ¿vale? ¿Usted me va a insultar a mí por la mañana temprano? ¡Váyase usted por ahí… subnormal!».

Una reacción que dejó completamente sin palabras a los espectadores de Socialité. Tanto es así que Nuria Marín, presentadora del programa, aprovechó la ocasión para lanzar un alegato a favor de la prensa del corazón. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá al respecto: “Ana María Aldón cuando se sienta en un plató no habla de moda, habla de su familia. Cuando Gloria va a Ya es verano y se ceba durante toda la semana es porque va a hablar de lo que ha dicho Gema Aldón en otro programa”.

Por si fuera poco, Nuria Marín fue más allá: “Yo no he visto a ningún miembro de la familia hablar de algo que no tenga que ver con la pareja, y eso legitima completamente nuestra presencia allí. Nos dedicamos al noble oficio del cotilleo y con mucha honra y orgullo, porque mucha gente lo sigue”, expresó.