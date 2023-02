Omar Sánchez reconoce en ‘Viernes Deluxe’ que tiene bloqueada a Anabel Pantoja

Omar Sánchez se ha querido someter al polígrafo de Conchita en el programa Viernes Deluxe, aprovechando que su ex mujer, Anabel Pantoja se encuentra actualmente de gira con su tía por el continente americano. En este polideluxe, el canario contó muchas anécdotas y secretos guardado durante el tiempo que estuvieron juntos.

El programa ha sido uno de los más esperados, pues nunca habían hablado de su relación con tanto detalle. Además le preguntaron por sus detalles más íntimos: «¿Has escuchado a Anabel Pantoja criticar a sus primos en alguna ocasión?», preguntaban. Omar Sánchez contestaba que sí, y el polígrafo afirmaba que decía la verdad: «No voy a contar intimidades de mi ex, pero claro que ha habido momentos en los que no ha estado de acuerdo con el comportamiento de sus primos», aclaraba.

Omar Sánchez se sienta por primera vez en el polideluxe: ‘’Anabel y yo hace meses que no nos hablamos’’ https://t.co/37AqdN5rzG — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 10, 2023

Otro de los temas más relevantes desde su separación, es la cantidad de indirectas que le manda Anabel Pantoja a la pareja formada por Omar Sánchez y Marina Ruiz. Por ello, desde el programa le han querido preguntar si él cree que estas indirectas van para él o no: «Sí», contestaba él. Tras las muchas preguntas formuladas durante el polígrafo se llegó a la conclusión de que el canario no siente celos por Yulen Pereira, actual novio de Anabel, pero le genera un poco de inseguridad.

¿Sientes celos de Yulen, el actual novio de Anabel Pantoja? NO, MIENTE #poliomar — Deluxe (@DeluxeSabado) February 10, 2023

«¿Estás más enamorado de Marina de lo que nunca estuviste de Anabel?», se le preguntó, a lo que él respondió afirmativamente. Sin embargo, el polígrafo marcaba que estaba mintiendo, entonces, tuvo que dar una explicación ante la sorpresa de los allí presentes. El concursante de Pesadilla en el paraíso aclaró que lo que había sentido por Anabel era muy grande pero lo que siente ahora por Marina lo es todavía más.

¿Estás más enamorado de Marina de lo que nunca estuviste de Anabel? SÍ, MIENTE #poliomar — Deluxe (@DeluxeSabado) February 11, 2023

Para finalizar la noche, Omar Sánchez se sinceró sobre como era su relación actual: «Le tengo mucho cariño, pero la tengo bloqueada en el teléfono, como pareja no funcionamos y por eso no querría volver», comentaba. Por otra parte, ha asegurado que ya han firmado los papeles del divorcio, para comenzar cada uno su vida por separado.